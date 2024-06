Dziennikarze z Hiszpanii przypominają, że z opublikowanego w styczniu 2024 roku śledztwa redakcji z Łotwy, Estonii, Szwecji i niezależnych mediów rosyjskich wynika, że łotewska deputowana Tatjana Żdanok przez co najmniej dwie dekady pracowała na rzecz rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Łotewska europosłanka zabiegała o secesję Katalonii

Z opublikowanych we wtorek ustaleń hiszpańskich dziennikarzy wynika, że Żdanok miała lobbować w 2017 r. na rzecz katalońskiego secesjonizmu , a także utrzymywać później stały kontakt z separatystami, zarówno eurodeputowanymi Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC), jak i osobami z kręgu ówczesnego premiera tego regionu Carlesa Puigdemonta. Dziś jest on liderem partii Razem dla Katalonii (Junts).

The Objective potwierdził, że 28 października 2017 r., czyli nazajutrz po nieudanej próbie ogłoszenia przez separatystów niepodległości Republiki Katalońskiej, europoseł ERC Josep Maria Terricabras wysłał do Żdanok komunikat o rzekomych podstawach prawnych do powstania niezależnego państwa katalońskiego po referendum z 1 października tegoż roku. Plebiscyt ten został zorganizowany nielegalnie.