Europol na tropie "serbskiej blondynki". W tle zuchwała kradzież

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Pięcioro zbiegów trafiło na listę najbardziej poszukiwanych osób w UE po napadzie rabunkowym w holenderskim Maastricht. Przed czterema laty podejrzani ukradli biżuterię wartą 40 mln euro i uciekli na hulajnogach elektrycznych. Wśród nich miała znaleźć się Ninoslava Jović, określana w mediach jako "serbska blondynka".

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Funkcjonariuszki policji przy budynku w Maastricht oraz wizerunek poszukiwanej w związku z napadem na jubilerów w 2022 roku.
Europol szuka złodziei biżuterii z Maastricht. Wśród nich - Ninoslavę Jović - określaną w mediach "serbską blondynką"MARCEL VAN HOORN / ANP / AFP/ eumostwanted.euAFP

W skrócie

  • Europol dodał pięcioro podejrzanych do listy najbardziej poszukiwanych osób w Unii Europejskiej po napadzie rabunkowym w holenderskim Maastricht.
  • W 2022 roku sprawcy ukradli biżuterię o wartości 40 mln euro, rozbijając gabloty podczas targów sztuki, a następnie uciekli na hulajnogach elektrycznych.
  • Wśród poszukiwanych znajduje się Ninoslava Jovic, określana w mediach jako "serbska blondynka", oraz czterech mężczyzn zidentyfikowanych przez służby.
  • Prokuratura wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 tys. euro za przekazanie informacji, które mogą doprowadzić do zatrzymania podejrzanych o napad.
  • Śledczy ustalili, że sprawcy po ucieczce z Holandii mogli przebywać w Serbii, jednak nie wykluczają, że mogą oni nadal podróżować po Europie.
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Pod koniec października do listy najbardziej poszukiwanych osób w Unii Europejskiej dodano pięcioro podejrzanych - czterech mężczyzn i jedną kobietę. Grupa dokonała zuchwałej kradzieży biżuterii w 2022 roku w Maastricht w Holandii.

"Po ponad czterech latach międzynarodowego śledztwa zidentyfikowano poniższych podejrzanych, których obecnie aktywnie poszukuje się w całej Europie" - podano w komunikacie.

Według prokuratury w Limburgu oraz holenderskiej policji podejrzani są zamieszani w napad na targi sztuki European Fine Art Fair (TEFAF).

Jak przekazał "Bild", sprawcy uciekli przez Niemcy do Serbii. Tam kilkoro z nich zostało uchwyconych na fotoradarze, gdy ich samochód przekroczył prędkość. Dzięki akcji międzynarodowych służb ustalono tożsamość sprawców i wystawiono za nimi listy gończe.

Pięć portretowych zdjęć mężczyzn siedzących na tle wnętrz, każdy oznaczony jako poszukiwany, podpisany imieniem i nazwiskiem oraz flagą Holandii i Serbii.
Lista poszukiwanych ws. napadu na jubilera z 2022 rokueumostwanted.eumateriał zewnętrzny

Europol na tropie złodziei. Poszukiwana "serbska blondynka"

Oprócz Aleksandra Stojiljkovicia, Bratislava Stojiljkovicia, Duska Dimitrjevicia i Aleksandra Cenicia, których zarejestrował monitoring, w napad zamieszana jest również Ninoslava Jović.

"Serbska blondynka", jak pisze o niej niemiecki "Bild", tak jak pozostali mężczyźni, najprawdopodobniej znajduje się w Serbii. Śledczy nie wykluczają, że kobieta może podróżować do innych krajów. Zaznaczono, że wszyscy są niebezpieczni i mogą być uzbrojeni.

"Prokuratura wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 tys. euro za informacje prowadzące do zatrzymania podejrzanych o napad na sklep jubilerski podczas targów TEFAF w Maastricht" - podał w komunikacie Europol (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania).

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Kradzież biżuterii w Holandii. Europol wystawił pięć listów gończych

Do napadu doszło 28 czerwca 2022 r. w Maastricht. Czterech mężczyzn weszło do sklepu jubilerskiego w szytych na miarę garniturach i kaszkietach w stylu popularnego serialu "Peaky Blinders" - przypomniał niemiecki "Bild".

Uzbrojeni rabusie w ciągu dwóch minut rozbili gabloty młotami witryny i ukradli biżuterię o szacowanej wartości około 40 mln euro. W czasie napadu nikt nie został ranny, a podejrzani uciekli z miejsca zdarzenia na hulajnogach elektrycznych.

Do tej pory odzyskano trzy skradzione diamenty. Jeden z nich znajdował się w Botswanie, pozostałe w Hongkongu i Izraelu.

Źródło: "Bild"

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