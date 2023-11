Wulkan Etna: Co go wyróżnia?

Etna to największy oraz najwyższy stożek wulkaniczny w Europie. Jest to również jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Jego aktywność w postaci wydzielania gazów i pary można obserwować praktycznie przez cały rok. Wynika to z położenia wulkanu. Znajduje się on w miejscu styku płyt tektonicznych, które na siebie napierają. To dlatego erupcje wulkanu są dość gwałtowne.