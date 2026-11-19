W skrócie Przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy wezwali Rosję do zawarcia zimowego rozejmu energetycznego, który ma być pierwszym krokiem do końca wojny.

Koalicja zadeklarowała wsparcie militarne dla Kijowa oraz propozycje gwarancji bezpieczeństwa, opartych na koncepcji artykułu 5 NATO i europejskim dowództwie.

Wysłannik prezydenta USA Jared Kushner przekazał, że Donald Trump dąży do porozumienia u boku Europy, a Rosja zgodziła się na udział w rozmowach wielostronnych.

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Wspólne oświadczenie zostało wydane po spotkaniu koalicji chętnych, zorganizowanym przez kanclerza Friedricha Merza w urzędzie kanclerskim w Berlinie. Wzięło w nim udział 26 szefów państw i rządów krajów wspierających Ukrainę. Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

W dokumencie przywódcy Niemiec, Francji, W. Brytanii i Ukrainy zadeklarowali, że "Rosja nie zdoła przeczekać ani niewzruszonego wsparcia państw koalicji, ani wytrwałości Ukrainy". Odnotowali, że "Rosja płaci za wojnę coraz wyższą cenę, której na dłuższą metę nie będzie w stanie udźwignąć".

Szczyt koalicji chętnych w Berlinie. Europa zapowiada dalszą pomoc Ukrainie

Kanclerz Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier W. Brytanii Andy Burnham zobowiązali się do podjęcia wysiłków, by dostarczyć Ukrainie kolejne środki obrony przeciwrakietowej. Podkreślili także, że "bezpieczeństwo Ukrainy jest nierozerwalnie związane ze stabilnością i bezpieczeństwem całego obszaru euroatlantyckiego".

"Z chwilą wejścia w życie zawieszenia broni Ukraina musi dysponować solidnymi, prawnie wiążącymi gwarancjami bezpieczeństwa" - czytamy w dokumencie. Wśród nich wymienione zostały "wielonarodowe siły na rzecz Ukrainy pod europejskim dowództwem, złożone z kontyngentów państw gotowych do udziału i wspierane przez Stany Zjednoczone".

Siły te miałyby "prowadzić działania wzmacniające poczucie bezpieczeństwa w powietrzu, na morzu i na lądzie oraz uczestniczyłyby w odbudowie zdolności ukraińskich sił zbrojnych".

Przywódcy wezwali także Rosję do "wyrażenia zgody na rozejm energetyczny na czas zimy". Miałoby to stanowić "pierwszy krok ku zaprzestaniu działań zbrojnych". Podkreślili także konieczność uzgodnienia zawieszania broni, które umożliwiłoby eksport żywności przez Morze Czarne.

Po rozmowach gospodarz wydarzenia kanclerz Merz stwierdził na konferencji prasowej, że "format jałtański nie przyniesie pokoju". - Moskwa wie, że jej maksymalistyczne żądania z grudnia 2021 roku są nierealistyczne - powiedział.

Wysłannik Trumpa ujawnia stanowisko Rosji. Mowa o gwarancjach dla Ukrainy

Wysłannik prezydenta USA Jared Kushner zapewniał natomiast, że prezydent Donald Trump "chce zawrzeć porozumienie, mając Europę u swojego boku i nie zamierza niczego narzucać jednostronnie".

Kushner oświadczył, że "Rosja zgodziła się na udział w rozmowach w formacie wielostronnym z Europejczykami". - Myślę, że udało nam się przekonać Rosjan do koncepcji, zgodnie z którą wszelkie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy opierałyby się na artykule 5 NATO - dodał.

Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił natomiast, że obecnie najważniejszym priorytetem jest rozmieszczenie w Ukrainie nowych systemów przeciwrakietowych. Przekonywał też, że wobec "maksymalistycznego stanowiska Rosji należy otworzyć na nowo kwestię przyjęcia Ukrainy do NATO".

Szczyt w Berlinie uznawany jest w Niemczech za przeciwwagę dla czwartkowego spotkania w chińskim Shenzhen między prezydentami USA, Rosji i Chin.

Koalicja chętnych została utworzona w marcu 2025 r. z inicjatywy W. Brytanii i Francji. Należy do niej ponad 30 państw wspierających Kijów finansowo, militarnie, logistycznie i politycznie.



