W skrócie Valletta, stolica Malty, triumfuje w prestiżowym rankingu Condé Nast Traveller, zdobywając tytuły Najlepszego Miasta Europy i Najlepszego Miasta Świata.

Miasto zachwyca doskonale zachowaną barokową architekturą, filmową atmosferą oraz bogatą historią sięgającą XVI wieku.

Popularność Malty dynamicznie rośnie wśród polskich turystów, a Valletta staje się nowym wzorem autentyczności, kultury i śródziemnomorskiego stylu życia.

Ranking Readers' Choice Awards magazynu Condé Nast Traveller to jedno z najbardziej opiniotwórczych zestawień w branży turystycznej. Głosujący, czyli doświadczeni podróżnicy z całego świata, wskazują w nim miejsca, które ich zdaniem łączą autentyczność, kulturę, piękno i nowoczesną ofertę turystyczną.

W 2025 roku bezapelacyjnym zwycięzcą okazała się Valletta - miasto, które w oczach czytelników stało się kwintesencją śródziemnomorskiego stylu życia. Jury podkreśliło, że stolica Malty wyróżnia się wyjątkowym połączeniem pięciowiekowej historii, barokowej architektury i współczesnej energii, której mogą pozazdrościć znacznie większe metropolie.

Stolica Malty zdobyła dwa wyróżnienia: Najlepszego Miasta Europy i Najlepszego Miasta Świata. To historyczny wyczyn.

Nie Paryż i nie Wiedeń. Valletta na czele rankingu

Valletta została założona w XVI wieku przez Zakon Joannitów po Wielkim Oblężeniu Malty. Do dziś zachwyca doskonale zachowanym, barokowym układem urbanistycznym i architekturą, która w całości została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Miasto nazywane jest często "muzeum pod gołym niebem", ponieważ niemal każdy budynek, plac i ulica przypomina o wielowiekowej historii wyspy - od czasów rycerzy zakonu św. Jana, przez epokę brytyjskiego imperium, po współczesność.

Wąskie uliczki Valletty schodzą w stronę błękitnego morza, tworząc malownicze perspektywy. Z murów obronnych rozciąga się panorama na Grand Harbour, uważany za jeden z najpiękniejszych naturalnych portów na świecie.

W centrum miasta pulsuje życie - w kawiarniach, galeriach sztuki, małych warsztatach rzemieślniczych i nowoczesnych restauracjach, które łączą kuchnię śródziemnomorską z lokalnymi tradycjami.

Miasto z filmową historią

W uzasadnieniu rankingu czytelnicy Condé Nast Traveller zwrócili uwagę także na wyjątkowy 'filmowy" charakter Valletty. Jej zabytkowe fortyfikacje, place i pałace wielokrotnie służyły za plan zdjęciowy dla światowych produkcji filmowych.

Wśród nich znalazły się m.in. "Gladiator', "Monachium", "Assassin's Creed" oraz serial 'Gra o Tron". Sceny nagrywano w takich miejscach jak Ulica Republiki, Fort św. Elma, Fort Manoel, Fort Ricasoli czy Fort św. Anioła.

Ten unikalny klimat, łączący monumentalną przeszłość z nowoczesnością sprawia, że Valletta jest dziś nie tylko turystyczną, ale i kulturalną stolicą Malty.

Uznanie Valletty za najlepsze miasto na świecie oraz najlepsze miasto Europy napawa nas ogromną dumą, ale także poczuciem odpowiedzialności – aby nieustannie dbać o ten śródziemnomorski klejnot.

Valletta wyprzedza turystyczne ikony

Zwycięstwo Valletty w zestawieniach Condé Nast Traveller to także symboliczny moment dla europejskiej turystyki. W rankingu pokonała bowiem takie metropolie jak Paryż, Florencja, Lizbona, Wiedeń, a także Nowy Jork - miasta, które od lat dominowały w tego typu zestawieniach.

Zdaniem analityków sukces stolicy Malty pokazuje rosnące znaczenie mniejszych, kameralnych kierunków, które oferują podróżnym spokój, autentyczność i lokalny klimat, stanowiąc alternatywę dla zatłoczonych miast.

W ostatnich latach Malta zainwestowała w rewitalizację historycznego centrum Valletty, modernizację infrastruktury turystycznej oraz rozbudowę oferty kulturalnej. W efekcie miasto przyciąga nie tylko turystów, ale również inwestorów, artystów i organizatorów wydarzeń międzynarodowych.

Polska wśród najważniejszych rynków turystycznych Malty

Wyróżnienie przyznane Valletcie ma również wymiar praktyczny - potwierdza rosnącą popularność Malty wśród turystów z całej Europy, w tym z Polski.

W 2024 roku Maltę odwiedziło 264 tysiące Polaków, co daje naszemu krajowi czwarte miejsce wśród europejskich rynków źródłowych. Według prognoz, w 2025 roku liczba ta przekroczy 300 tysięcy.

Dla polskich podróżnych Malta jest kierunkiem całorocznym - oferuje ciepły klimat, bogatą kulturę, krótkie loty z wielu miast oraz stabilne warunki bezpieczeństwa.

Valletta - nowy symbol europejskiego piękna

Podwójny triumf Valletty to nie tylko powód do dumy dla Malty, lecz także znak zmieniających się trendów w turystyce. Coraz więcej podróżnych wybiera miejsca, które oferują spokój, historię, lokalną kulturę i autentyczne doświadczenie, zamiast masowych atrakcji i komercyjnych centrów rozrywki.

Valletta ma wszystko, co kochamy - historyczne dziedzictwo, architektoniczny kunszt, śródziemnomorski klimat i gościnność mieszkańców. W efekcie stała się miastem, które zachwyca i inspiruje.

