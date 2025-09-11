Europejskie kraje wzywają rosyjskich dyplomatów. Żądają wyjaśnień
W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski MSZ Holandii wezwało ambasadora Rosji - podał Reuters. Taki sam krok w tej sprawie podjęło MSZ Hiszpanii, żądając wyjaśnień od rosyjskiego charge d'affaires Antona Czieriepowa. W nocy z wtorku na środę na terytorium naszego kraju wtargnęło 19 rosyjskich bezzałogowców, część z nich została zestrzelona.
W skrócie
- Holandia i Hiszpania wezwały rosyjskich dyplomatów w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
- W trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę fragmenty dronów spadły na polskie miejscowości, niszcząc budynki i samochody.
- Międzynarodowi partnerzy, w tym NATO, wyrażają solidarność z Polską i potępiają działania Rosji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Wezwanie ambasadora Rosji w Holandii potwierdziło tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Można przypuszczać, że przedstawiciel Kremla otrzyma notę protestacyjną.
Ministerstwo spraw zagranicznych Hiszpanii również potwierdziło, że wezwało w czwartek rosyjskiego charge d'affaires Antona Czieriepowa, "aby wyrazić protest w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony".
Przypomnijmy, w środę na taki ruch zdecydowała się Polska. Premier Donald Tusk informował w Sejmie, że w nocy 19 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną.
- Uważamy te oskarżenia za bezpodstawne. Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że drony te są rosyjskiego pochodzenia - mówił po wyjściu z MSZ Andriej Ordasz, charge d'affaires rosyjskiej placówki w Warszawie.
Nocny nalot rosyjskich dronów. Holendrzy bronili polskiego nieba
Holenderscy piloci byli zaangażowani w obronę polskiego nieba podczas nalotu rosyjskich bezzałogowców. Podczas czwartkowej wizyty w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach dziękował im za to prezydent Karol Nawrocki.
Minister spraw zagranicznych Holandii potępił działania Rosji na obszarze NATO. "Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy" - napisał w środę na X David van Weel.
"Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać gotowe, a surowsze sankcje muszą wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną" - dodał minister.
Rosyjskie drony nad Polską. Hiszpania wezwała rosyjskiego charge d'affaires
Kierujący placówką w Madrycie pod nieobecność ambasadora, Anton Czerepow został wezwany do hiszpańskiego MSZ w czwartek rano.
W udzielonym kilka dni temu wywiadzie dla portalu 20minutos szef placówki Rosji w Madrycie ocenił, że "militaryzacja Europy niesie ze sobą ryzyko bezpośredniej konfrontacji między UE a Rosją".
W środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez wyraził solidarność z Polską twierdząc, że "naruszenie europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję jest nie do przyjęcia".
- Polska zawsze może na nas liczyć - dodał szef hiszpańskiego rządu.
Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares rozmawiał w środę ze swoim polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim, któremu przekazał "wyrazy solidarności Hiszpanii w związku z rażącym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję". Polityk podkreślił jedność Europy w obliczu rosyjskiego zagrożenia.
Rosyjskie drony nad Polską. Szczątki jednego z nich uderzyły w dom mieszkalny
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
Szczątki jednego z bezzałogowców spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie. Poszycie dachu zostało niemal całkowicie uszkodzone, podobnie jak samochód, który stał obok budynku.
Zestrzelone drony zostały znalezione także w innych miejscowościach - m.in. we wsi Krzywowierzba i Wyhalew. Wszędzie tam pracują służby.
Źródło: Reuters