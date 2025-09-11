Europejskie kraje wzywają rosyjskich dyplomatów. Żądają wyjaśnień

Dawid Szczyrbowski
Aleksandra Czurczak

Dawid Szczyrbowski, Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski MSZ Holandii wezwało ambasadora Rosji - podał Reuters. Taki sam krok w tej sprawie podjęło MSZ Hiszpanii, żądając wyjaśnień od rosyjskiego charge d'affaires Antona Czieriepowa. W nocy z wtorku na środę na terytorium naszego kraju wtargnęło 19 rosyjskich bezzałogowców, część z nich została zestrzelona.

Szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares i szef MSZ Holandii David van Weel
Szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares i szef MSZ Holandii David van WeelAdrian Dennis / Reuters / AA/ABACA / Abaca Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Holandia i Hiszpania wezwały rosyjskich dyplomatów w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
  • W trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę fragmenty dronów spadły na polskie miejscowości, niszcząc budynki i samochody.
  • Międzynarodowi partnerzy, w tym NATO, wyrażają solidarność z Polską i potępiają działania Rosji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.
Wezwanie ambasadora Rosji w Holandii potwierdziło tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Można przypuszczać, że przedstawiciel Kremla otrzyma notę protestacyjną.

Ministerstwo spraw zagranicznych Hiszpanii również potwierdziło, że wezwało w czwartek rosyjskiego charge d'affaires Antona Czieriepowa, "aby wyrazić protest w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony".

Przypomnijmy, w środę na taki ruch zdecydowała się Polska. Premier Donald Tusk informował w Sejmie, że w nocy 19 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną.

- Uważamy te oskarżenia za bezpodstawne. Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że drony te są rosyjskiego pochodzenia - mówił po wyjściu z MSZ Andriej Ordasz, charge d'affaires rosyjskiej placówki w Warszawie.

Nocny nalot rosyjskich dronów. Holendrzy bronili polskiego nieba

Holenderscy piloci byli zaangażowani w obronę polskiego nieba podczas nalotu rosyjskich bezzałogowców. Podczas czwartkowej wizyty w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach dziękował im za to prezydent Karol Nawrocki.

Polska

Rosyjskie drony nad Polską. Kolejni sojusznicy oferują pomoc

Marta Stępień
Marta Stępień

    Minister spraw zagranicznych Holandii potępił działania Rosji na obszarze NATO. "Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy" - napisał w środę na X David van Weel.

    "Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać gotowe, a surowsze sankcje muszą wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną" - dodał minister.

    Rosyjskie drony nad Polską. Hiszpania wezwała rosyjskiego charge d'affaires

    Kierujący placówką w Madrycie pod nieobecność ambasadora, Anton Czerepow został wezwany do hiszpańskiego MSZ w czwartek rano.

    W udzielonym kilka dni temu wywiadzie dla portalu 20minutos szef placówki Rosji w Madrycie ocenił, że "militaryzacja Europy niesie ze sobą ryzyko bezpośredniej konfrontacji między UE a Rosją".

    W środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez wyraził solidarność z Polską twierdząc, że "naruszenie europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję jest nie do przyjęcia".

    - Polska zawsze może na nas liczyć - dodał szef hiszpańskiego rządu.

    Świat

    Rosyjski dyplomata wezwany przez polskie MSZ. "Oskarżenia bezpodstawne"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares rozmawiał w środę ze swoim polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim, któremu przekazał "wyrazy solidarności Hiszpanii w związku z rażącym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję". Polityk podkreślił jedność Europy w obliczu rosyjskiego zagrożenia.

      Rosyjskie drony nad Polską. Szczątki jednego z nich uderzyły w dom mieszkalny

      W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

      Szczątki jednego z bezzałogowców spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie. Poszycie dachu zostało niemal całkowicie uszkodzone, podobnie jak samochód, który stał obok budynku.

      Zestrzelone drony zostały znalezione także w innych miejscowościach - m.in. we wsi Krzywowierzba i Wyhalew. Wszędzie tam pracują służby.

      Źródło: Reuters

      Świat

      Piszą do USA z prośbą o pomoc. Mogą stracić finansowanie

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
