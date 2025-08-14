Afrykańskie upały opanowują już nie tylko południową Europę. Coraz wyższe temperatury w najbliższych dniach odnotują również kraje w centrum Starego Kontynentu. Władze Węgier w czwartek ogłosiły najwyższy stopień alertu na terenie całego kraju, zaś Czesi szykują się na nadejście najgorętszych dni w roku i temperatur zbliżonych do 40 stopni Celsjusza.

Całe Węgry szykują się na upał. Ogniska nikt nie rozpali

Opierając się na najnowszych prognozach pogody węgierskie Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Farmacji (NNGYK) oraz tamtejsza Krajowa Dyrekcja Generalna do spraw Zarządzania Klęskami Żywiołowymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłosiły, że od czwartku na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia dotyczące upałów.

Alerty te będą obowiązywać na całych Węgrzech do północy w niedzielę. Synoptycy spodziewają się, że w najbliższych dniach temperatury miejscami przekroczą 35 stopni Celsjusza.

Do niedzieli włącznie na terenie całych Węgier obowiązują ostrzeżenia przed upałami met.hu materiał zewnętrzny

Najwyższy stopień alertu oznacza, że prognozowany upał może stanowić zagrożenie dla każdego - nie tylko dla osób z grup ryzyka, lecz również dla młodych i zdrowych.

Ze względu na wysokie zagrożenie pożarami od niedzieli w całych Węgrzech obowiązuje zakaz palenia ognia. Nie można rozpalać ognisk w lasach ani w promieniu 200 metrów od nich, nawet w miejscach przeznaczonych zwykle na paleniska.

Od początku roku na Węgrzech doszło do 8106 pożarów lasów, w wyniku których rannych zostało 55 osób - wynika z informacji NNGYK.

Na nadejście ekstremalnych, niebezpiecznych upałów przygotowują się nie tylko Węgrzy. W piątek w Czechach może być prawie 40 stopni Celsjusza.

Czesi czekają na rekordowy gorąc

W czwartek czescy synoptycy ostrzegają przed temperaturami od 31 do 35 stopni, a na nizinach nawet do 37 st. C. Szczyt fali upałów ma przypaść na piątek, kiedy to lokalnie możliwe będą wartości dochodzące do 38 stopni Celsjusza.

Rozwiń

W tym roku w Czechach najgoręcej było 2 lipca, kiedy to na stacji pomiarowej Husinec-Rez zmierzono 37,4 st. C. Wówczas na 120 ze 170 stacji pomiarowych zanotowano rekordy gorąca. Możliwe, że w piątek ustanowione zostaną kolejne.

W weekend Czesi spodziewają się ochłodzenia: choć jeszcze w sobotę miejscami na Morawach Południowych i Środkowych może być jeszcze do 32 stopni Celsjusza, w niedzielę temperatury wyraźnie spadną i nie będą wyższe niż 28 stopni na południowym wschodzie kraju.

Źródła: NNGYK.gov.hu, Nepszava.hu, MET.hu, Novinky.cz, CHMI.cz

-----

"Polityczny WF": Będzie wejście do KRS? W rządzie powstaje plan INTERIA.PL