Europejskie kraje rajem dla kieszonkowców. Polska w niechlubnym rankingu
Kradzieże kieszonkowe są poważnym zagrożeniem wśród najpopularniejszych europejskich miast. Analizy brytyjskiej firmy ubezpieczeniowej Quotezone pokazują, że turyści najczęściej narażeni są we Włoszech, zwłaszcza przy słynnej fontannie di Trevi. Duże zagrożenie może spotkać nas także w Paryżu oraz Barcelonie, co potwierdzają liczne recenzje turystów, ostrzegające przed kieszonkowcami. Na liście znajduje się też Polska.
W skrócie
Które z ulubionych europejskich wakacyjnych destynacji są najgorsze pod względem kradzieży kieszonkowych? Sprawdzili to analitycy z brytyjskiej firmy ubezpieczeniowej Quotezone.
Jak czytamy na portalu express.co.uk, turyści potwierdzają wyniki badań, zamieszczając recenzje, w których ostrzegają przed dużą liczbą kieszonkowców w danej okolicy.
Kieszonkowcy. Gdzie jest ich najwięcej?
Pracownicy Quotezone przeanalizowali liczbę wzmianek o kradzieżach kieszonkowych lub kradzieżach na stronach internetowych z recenzjami najpopularniejszych miejsc turystycznych w Europie. Następnie porównali je z liczbą osób odwiedzających dany kraj.
Według danych Quotezone Włochy są miejscem, w którym turyści są najbardziej narażeni na kradzież przez kieszonkowców. Szczególnym punktem jest rzymska fontanna di Trevi. Obiekt ten ma ponad 100 000 recenzji i setki wzmianek o kieszonkowcach na portalu TripAdvisor - zauważa express.co.uk.
Za Włochami plasuje się Francja, gdzie obecność kieszonkowców jeszcze szczególnie zauważalna w Paryżu przy Wieży Eiffla.
Obecnie w recenzjach Wieży Eiffla w serwisie Google ponad 800 odwiedzających wspomina o kieszonkowcach - pisze express.co.uk.
Na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania. Kolejne pozycje zajęły kolejno:Niemcy, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja, Polska, Irlandia.
Kieszonkowcy w Europie. Na co trzeba uważać?
- Kradzieże mogą zdarzyć się wszędzie, a popularne miejsca turystyczne są dogodnym celem dla przestępców, którzy chcą okraść portfele i torebki urlopowiczów, gdy ci są zajęci zwiedzaniem - powiedział Greg Wilson, założyciel i dyrektor generalny Quotezone, cytowany przez express.co.uk
- Wielu urlopowiczów nie zdaje sobie sprawy, że niektóre z najpopularniejszych miejsc wśród Brytyjczyków mają jedne z najwyższych wskaźników kradzieży kieszonkowych w Europie - dodał.