Europejski przywódca oburzony słowami Trumpa. Zdecydowana deklaracja

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Rozumiejąc uzasadnione potrzeby bezpieczeństwa USA, wierzę, że można je rozwiązać w bezpośrednim dialogu między Danią a USA, w ramach wspólnej obrony" - zaznaczył prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs. Polityk odniósł się w ten sposób do niedawnych słów Donalda Trumpa. Prezydent USA po raz kolejny stwierdził, że Stany Zjednoczone "potrzebują Grenlandii".

Trzy osoby w formalnych strojach, stojące obok siebie, na tle flag i emblematów, na środku mężczyzna w garniturze z czerwoną krawatą.
Prezydent Łotwy reaguje na słowa Trumpa ws. GrenlandiiAnna Moneymaker / NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Prezydent Łotwy oraz premier Danii zdecydowanie odrzucają sugestie Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii przez USA.
  • Duńska premier podkreśla, że Grenlandia jest integralną częścią Królestwa Danii i obowiązują ją gwarancje NATO.
  • Wpis na temat Grenlandii opublikowany w mediach społecznościowych przez żonę doradcy Trumpa wywołał oburzenie w Danii i Grenlandii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Dania jest silną demokracją i zaufanym sojusznikiem w NATO. Grenlandia jest integralną częścią Królestwa Danii" - napisał we wpisie opublikowanym na platformie X prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs.

Łotewski przywódca zareagował w ten sposób na niedawne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Został on zapytany, czy operacja w Wenezueli, powinna być sygnałem dla Grenlandii, że USA są gotowe użyć siły zbrojnej do swoich celów.

- Sami muszą to stwierdzić. Naprawdę nie wiem. Zdecydowanie jednak potrzebujemy Grenlandii. Potrzebujemy jej do celów obronnych - stwierdził amerykański polityk.

Grenlandia. Prezydent Łotwy reaguje na słowa Donalda Trumpa

"Rozumiejąc uzasadnione potrzeby bezpieczeństwa USA, wierzę, że można je rozwiązać w bezpośrednim dialogu między Danią a USA, w ramach wspólnej obrony" - zaznaczył Rinkēvičs.

Wcześniej do słów amerykańskiego prezydenta odniosła się premier Danii Mette Frederiksen.

"Muszę powiedzieć to bardzo jasno Stanom Zjednoczonym: nie ma absolutnie żadnego sensu mówić o tym, że USA powinny przejąć Grenlandię. Stany Zjednoczone nie mają prawa anektować żadnego z trzech krajów należących do Wspólnoty Królestwa" - napisała.

Zobacz również:

Premier Danii Mette Frederiksen
Świat

Premier Danii oburzona słowami Trumpa. "Nie mają prawa"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Duńska polityk podkreśliła, że jej kraj jest członkiem NATO i w związku z tym dotyczą go gwarancje bezpieczeństwa Sojuszu, a także ma podpisaną umowę obronną z USA, która "daje Stanom Zjednoczonym szeroki dostęp do Grenlandii".

    Donald Trump: Potrzebujemy Grenlandii. Jest stanowcza odpowiedź

    Wcześniej oburzenie mieszkańców Danii i Grenlandii wzbudził wpis opublikowany w mediach społecznościowych przez Katie Miller - żonę Stephena Millera, szefa gabinetu Trumpa.

    Zamieściła ona na swoim profilu grafikę przedstawiającą Grenlandię pomalowaną na kolory amerykańskiej flagi z podpisem "niedługo".

    "Nasz kraj nie jest na sprzedaż, a o naszej przyszłości nie będą decydować posty w mediach społecznościowych" - zareagował premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

    Polityk podkreślił, że stosunki międzynarodowe nie są budowane "na symbolicznych gestach, które podważają nasz status i nasze prawa", a wpis Miller "nie jest powodem do zmartwień".

    Zobacz również:

    Żona doradcy Trumpa, Katie Miller, opublikowała na X mapę przedstawiającą Grenlandię jako terytorium Stanów Zjednoczonych
    Świat

    Grenlandia będzie następna? Żona doradcy Trumpa: Wkrótce

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    "Polityczny WF": Kto jest największym przegranym 2025 roku?INTERIA.PL

    Najnowsze