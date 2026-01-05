W skrócie Prezydent Łotwy oraz premier Danii zdecydowanie odrzucają sugestie Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii przez USA.

Duńska premier podkreśla, że Grenlandia jest integralną częścią Królestwa Danii i obowiązują ją gwarancje NATO.

Wpis na temat Grenlandii opublikowany w mediach społecznościowych przez żonę doradcy Trumpa wywołał oburzenie w Danii i Grenlandii.

"Dania jest silną demokracją i zaufanym sojusznikiem w NATO. Grenlandia jest integralną częścią Królestwa Danii" - napisał we wpisie opublikowanym na platformie X prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs.

Łotewski przywódca zareagował w ten sposób na niedawne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Został on zapytany, czy operacja w Wenezueli, powinna być sygnałem dla Grenlandii, że USA są gotowe użyć siły zbrojnej do swoich celów.

- Sami muszą to stwierdzić. Naprawdę nie wiem. Zdecydowanie jednak potrzebujemy Grenlandii. Potrzebujemy jej do celów obronnych - stwierdził amerykański polityk.

Grenlandia. Prezydent Łotwy reaguje na słowa Donalda Trumpa

"Rozumiejąc uzasadnione potrzeby bezpieczeństwa USA, wierzę, że można je rozwiązać w bezpośrednim dialogu między Danią a USA, w ramach wspólnej obrony" - zaznaczył Rinkēvičs.

Wcześniej do słów amerykańskiego prezydenta odniosła się premier Danii Mette Frederiksen.

"Muszę powiedzieć to bardzo jasno Stanom Zjednoczonym: nie ma absolutnie żadnego sensu mówić o tym, że USA powinny przejąć Grenlandię. Stany Zjednoczone nie mają prawa anektować żadnego z trzech krajów należących do Wspólnoty Królestwa" - napisała.

Duńska polityk podkreśliła, że jej kraj jest członkiem NATO i w związku z tym dotyczą go gwarancje bezpieczeństwa Sojuszu, a także ma podpisaną umowę obronną z USA, która "daje Stanom Zjednoczonym szeroki dostęp do Grenlandii".

Donald Trump: Potrzebujemy Grenlandii. Jest stanowcza odpowiedź

Wcześniej oburzenie mieszkańców Danii i Grenlandii wzbudził wpis opublikowany w mediach społecznościowych przez Katie Miller - żonę Stephena Millera, szefa gabinetu Trumpa.

Zamieściła ona na swoim profilu grafikę przedstawiającą Grenlandię pomalowaną na kolory amerykańskiej flagi z podpisem "niedługo".

"Nasz kraj nie jest na sprzedaż, a o naszej przyszłości nie będą decydować posty w mediach społecznościowych" - zareagował premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

Polityk podkreślił, że stosunki międzynarodowe nie są budowane "na symbolicznych gestach, które podważają nasz status i nasze prawa", a wpis Miller "nie jest powodem do zmartwień".

