Europejski półwysep rozgrzany do czerwoności. Jesień nie ma tu wstępu

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Prawie 40 stopni pierwszego dnia jesieni. Takich temperatur doświadczali w ostatnim czasie Portugalczycy i Hiszpanie i w środę ponownie stawią im czoła. W dziewięciu Portugalskich dystryktach obowiązują ostrzeżenia przed upałem. W sąsiednim kraju we wtorek ponad 25 stopni zanotowano na prawie 100 stacjach pomiarowych. Teraz może być równie gorąco.

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Fala upałów w Portugalii i Hiszpanii. W środę może być około 39 stopni Celsjusza. Gorąc może się utrzymać przez kolejne dni
Pomimo nadejścia kalendarzowej jesieni w Portugalii i Hiszpanii utrzymuje się fala upałów zbliżonych do 40 stopni CelsjuszaLuis Boza / NurPhoto / NurPhoto via AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Pierwszy dzień jesieni przyniesie prawie 40 stopni Celsjusza w Portugalii i Hiszpanii. W dziewięciu portugalskich dystryktach obowiązują ostrzeżenia przed upałem.
  • Na Półwyspie Iberyjskim fala gorąca utrzyma się przez najbliższych kilka dni, możliwe że do przyszłego tygodnia.
  • W Hiszpanii tego lata zanotowano rekordy gorąca. Było o ponad dwa stopnie więcej niż średnio o tej porze roku.
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Rozpoczęła się kalendarzowa jesień, co wyraźnie jest odczuwalne między innymi w Polsce. Nie wszystkie części Europy jednak doświadczają pogody typowej dla tej pory roku. Na południowym zachodzie trwa fala upałów zbliżających się do 40 stopni Celsjusza. Tak samo będzie w środę - wskazują najnowsze prognozy.

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Lato nie chce ustąpić. Prawie 40 stopni na zachodzie Europy

Półwysep Iberyjski wciąż zmaga się z falą potężnych upałów, która nie cofnie się w środę, mimo że jest to pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. W Portugalii tamtejszy Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) wydał ostrzeżenia przed upałami w 9 dystryktach.

Najsilniejszy upał prognozowany jest w rejonach: Viseu, Santarem, Lizbona, Braganca, Evora, Guarda, Vila Real, Castelo Branco i Portalegre. Synoptycy ostrzegają, że w środę temperatury w tych rejonach mogą osiągnąć do 36-38, a nawet 39 stopni Celsjusza (w dystrykcie Evora).

Dla porównania: w środę w najcieplejszych miejscach Polski IMGW prognozuje temperatury na maksymalnym poziomie 18 st. C. To o 20 stopni mniej niż w zachodniej Europie.

Mapa anomalii temperatury powietrza na Półwyspie Iberyjskim, pokazująca ekstremalnie wysokie odchylenia temperatury na niemal całym obszarze Hiszpanii i Portugalii, wyrażone w odcieniach ciemnoczerwonych i brązowych.
Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni będzie upalny na praktycznie całym Półwyspie IberyjskimWXChartsmateriał zewnętrzny

Upalnie może być w niemal całej kontynentalnej Portugalii, a tylko na północnych i południowych jej krańcach IPMA prognozuje niższe temperatury: do 26-29 stopni.

Fala gorąca ogarnie nie tylko Portugalię, lecz również sąsiednią Hiszpanię. Ten kraj od dłuższego czasu zmaga się z najwyższymi temperaturami w swojej historii i nadejście jesieni niewiele zmieni. Środa w Hiszpanii może być równie gorąca jak w Portugalii.

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Hiszpania musi się przygotować na upał na prawie całym obszarze. Tylko na północnych, południowych i wschodnich krańcach może być poniżej 30 stopni - pozostałe rejony będą znacznie gorętsze.

W centrum i na zachodzie hiszpańscy synoptycy prognozują od 30-32 do 36-37 stopni. Miejscami na zachodzie może być jeszcze upalniej: w rejonie Badajoz możliwe będzie około 38 stopni Celsjusza, a możliwe że lokalnie nawet w okolicach 39 stopni.

Mapa temperatur maksymalnych przedstawiająca Półwysep Iberyjski, gdzie dominują wartości powyżej 30°C, szczególnie wysokie na południu i w centrum Hiszpanii oraz południowej Portugalii, z czytelną siatką liczb i kolorowym gradientem ilustrującym rozkła...
Upały w środę w Portugalii i Hiszpanii w wielu miejscach przekroczą poziom 35 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

To kontynuacja utrzymującej się od dłuższego czasu fali upałów w tym kraju. We wtorek w 98 stacjach pomiarowych zanotowano temperatury przekraczające 35 stopni, a 39 st. C było w miejscowościach Badajoz, Huelva i Ourense - wynika z danych slużby meteorologicznej AEMET.

Tegoroczne lato na Półwyspie Iberyjskim i na zachodzie Europy było wyjątkowo gorące. Tam oraz we Francji przez wiele dni notowano ponad 40 stopni Celsjusza, i to na znacznym obszarze.

Wrzesień okazał się bardzo upalny. W tym miesiącu w Hiszpanii padły rekordy ciepła: w Barcelonie było 33,3 st. C - o 0,3 st. C więcej od wrześniowego rekordu obowiązującego od 1983 roku. Z kolei na lotnisku w Reus było 35,6 st. C, czyli o ponad stopień więcej niż rekord z 2023 roku.

Tegoroczne lato było najgorętsze przynajmniej od 1869 roku - wynika z danych AEMET. Średnia dobowa temperatura wynosiła 24,5 st. C, czyli od 2,4 stopnia więcej od średniej wieloletniej.

Jesień w tej części Europy będzie gorąca nie tylko pierwszego dnia. Upały mogą się utrzymać przez co najmniej kilka dni - możliwe że znikną z Portugalii i Hiszpanii dopiero na początku przyszłego tygodnia, jednak nie można wykluczyć, że lokalnie jeszcze będą się pojawiać.

Źródło: Noticiasaominuto, IPMA, AEMET

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