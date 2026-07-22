W skrócie Grecki parlament przyjął przepisy zakazujące korzystania z hulajnóg elektrycznych przez osoby poniżej 17. roku życia oraz wprowadził surowe kary finansowe za łamanie tych przepisów.

Przepisy przewidują kary dla firm udostępniających lub sprzedających hulajnogi młodzieży poniżej 17 lat oraz obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez użytkowników.

Podniesiono wysokość mandatów za jazdę bez kasku, w słuchawkach lub z telefonem oraz wprowadzono wymóg posiadania przy sobie dowodu tożsamości i utworzono specjalny rejestr hulajnóg.

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Wśród przyjętych przez grecki parlament przepisów znalazły się m.in. przepisy zakazujące korzystania z hulajnogi elektrycznej przez osoby poniżej 17. roku życia.

Jak podaje dziennik "Kathimerini", celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w których ofiarami padają w ostatnim czasie młodzi ludzie.

Grecja. Zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych, dotyczy młodzieży

Dziennik przekazał też, że przepisy, oprócz zakazu korzystania z hulajnóg elektrycznych przez osoby poniżej 17. roku życia, wprowadzają także surowe kary "za poruszanie się po drogach, na których ograniczenie prędkości przekracza 50 km/h". Jak podano, grzywna wzrosła z 30 do 350 euro (1 515 zł).

Co więcej, przepisy przewidują sankcje na firmy sprzedające, udostępniające lub wynajmujące hulajnogi elektryczne młodzieży, która nie osiągnęła odpowiedniego wieku na korzystanie ze wspomnianych pojazdów. Za złamanie przepisu firma będzie obciążona karą w wysokości tysiąca euro (4 330 zł).

Mieszkańcy Grecji, którzy będą chcieli skorzystać z hulajnóg elektrycznych, będą musieli mieć ubezpieczenie OC. Jego brak będzie wiązać się z grzywną w wysokości 250 euro (nieco ponad tysiąc zł).

Grecy chcą poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zwiększają kary

W Grecji utworzony został także specjalny rejestr, w którym będą dane dotyczące właściciela, parametry techniczne hulajnóg oraz dane niezbędne do ich kontroli przez właściwe organy.

Za naruszenie wspomnianego zakazu przez młodzież grozi kara w wysokości 150 euro (około 649 zł). Co więcej, użytkownicy hulajnóg elektrycznych będą musieli mieć przy sobie dowód tożsamości.

PAP dodaje, że wysokość mandatów m.in. za jazdę bez kasku, w słuchawkach lub korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy podwyższono z 40 do 150 euro.

Źródła: "Kathimerini", PAP





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