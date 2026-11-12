W skrócie Rząd Austrii zatwierdził projekt ustawy zaostrzającej przepisy o szpiegostwie, przewidujący do 10 lat więzienia za działania szkodzące interesom kraju.

Nowe regulacje zakładają karę do pięciu lat pozbawienia wolności za szpiegostwo wymierzone w instytucje unijne oraz organizacje międzynarodowe w Austrii.

Minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger podkreśliła, że Austria przestaje być hubem dla szpiegów i martwym punktem europejskiego bezpieczeństwa.

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Austriacki rząd zatwierdził w środę projekt ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące szpiegostwa. Nowe przepisy przewidują kary do pięciu lat pozbawienia wolności za szpiegostwo wymierzone w instytucje unijne lub organizacje międzynarodowe mające swoje siedziby lub placówki w Austrii.

Jak tłumaczy Politico, chodzi o organizacje takie jak: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Maksymalny wymiar kary za szpiegostwo wymierzone bezpośrednio w Austrię ma natomiast zostać podniesiony z pięciu do 10 lat więzienia. Projekt ustawy ma również na celu kryminalizację werbowania tzw. agentów jednorazowych przez zagraniczne służby wywiadowcze, a także zaostrzenie kar za niektóre cyberprzestępstwa.

Oczekuje się, że w przyszłym roku ustawa zostanie uchwalona przez parlament i wejdzie w życie w lutym 2027 roku.

"Nie będzie już martwym punktem". Austria zmienia podejście do szpiegostwa

Zgodnie z obowiązującym w Austrii prawem, prowadzenie działalności wywiadowczej jest karalne, jeżeli godzi w interesy kraju. Szpiegostwo skierowane przeciwko innym państwom lub organizacjom międzynarodowym nie jest obecnie objęte tymi samymi restrykcjami. Lukę tę rząd zamierza teraz wyeliminować.

- Austria nie będzie już "martwym punktem" w europejskim systemie bezpieczeństwa - powiedziała tamtejsza minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger, cytowana przez Politico.

Jak zadeklarowała polityk, "pobłażliwe podejście Austrii do szpiegów definitywnie odchodzi do przeszłości". - Wiedeń pozostaje miejscem dialogu, ale przestanie być ośrodkiem szpiegostwa - dodała, przyznając, że stolica Austrii od dawna była postrzegana jako wylęgarnia szpiegów. Przyczyniła się do tego neutralność kraju oraz fakt, że nie jest on członkiem NATO.

- Zagraniczne służby wywiadowcze działają w Austrii coraz agresywniej - przyznał natomiast kanclerz Austrii Christian Stocker. - Kładziemy temu kres, zaostrzając prawo. W ten sposób pomagamy również chronić naszych europejskich partnerów oraz liczne organizacje międzynarodowe, które mają swoje siedziby w Austrii - dodał.

Austria zaostrza przepisy dotyczące szpiegostwa. Uderzą w Rosję

Choć nowe przepisy dotyczą szpiegostwa w ujęciu ogólnym, to - jak wynika z wewnętrznego dokumentu, do którego dotarł dziennik Politico - wpisują się one w szerszą zmianę polityki Austrii wobec Rosji. Są one również elementem dążeń do wzmocnienia bezpieczeństwa w Europie.

W maju Austria wydaliła trzech rosyjskich dyplomatów, podejrzewając, że instalacje antenowe na dachach budynków w Wiedniu mogły służyć do szpiegowania. Od tamtej pory usunięto co najmniej trzy takie instalacje.

Od marca 2025 roku kraj wydalił ośmiu rosyjskich dyplomatów pod zarzutem szpiegostwa.

Źródła: Politico, AFP



