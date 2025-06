Europejski kraj podnosi wiek emerytalny. Trzystopniowa skala

Andrzej Zasadni

Duński parlament przyjął decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego do 70 lat, tłumacząc to rosnącą długością życia obywateli. Zmiana obejmie już osoby urodzone po 1970 roku. To kolejny kraj w Europie, który w ostatnim czasie decyduje się na taki ruch.