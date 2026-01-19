Europejski kraj odmawia udziału w prestiżowym spotkaniu. W tle spór z USA

Duńscy urzędnicy nie pojawią się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Choć Kopenhaga nie uzasadniła swojej decyzji, można przypuszczać, że ma to związek z zaostrzeniem sporu z administracją Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii. Organizatorzy corocznego wydarzenia w Davos potwierdzili, że pomimo skierowanego zaproszenia, zabraknie przedstawicieli duńskiego rządu.

Premier Danii Mette Frederiksen
O decyzji władz Danii poinformował w poniedziałek Bloomberg News. "Możemy potwierdzić, że duński rząd nie będzie reprezentowany w tym tygodniu w Davos" - poinformowało redakcję Światowe Forum Ekonomiczne.

Jak dodano, w tym roku zaproszono przedstawicieli rządu duńskiego, a wszelkie decyzje dotyczące uczestnictwa leżą w gestii władz krajowych.

Dania odmawia udziału w zjeździe w Davos. W tle spór z USA

Decyzja Kopenhagi prawdopodobnie ma związek z zaostrzeniem sporu z USA w sprawie Grenlandii.

W weekend prezydent Donald Trump zagroził nałożeniem ceł na towary pochodzące z ośmiu państw członkowskich NATO. Skłoniło to Unię Europejską do rozważenia możliwości nałożenia ceł na towary amerykańskie o wartości 93 miliardów euro.

Trump zapowiedział wprowadzenie 10-procentowych ceł od 1 lutego, które wzrosną do 25 proc. w czerwcu - chyba że zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie "zakupu Grenlandii".

To reakcja na oświadczenie grupy państw, że przeprowadzą symboliczne ćwiczenia wojskowe NATO na Grenlandii w obronie arktycznej wyspy przed Chinami i Rosją.

    Davos. Wysłannik Putina spotka się z delegacją USA

    Jak poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, w Davos ma dojść do spotkania specjalnego wysłannika Władimira Putina, Kiriłła Dmitrijewa, z członkami delegacji USA.

    Wcześniej o podobnym spotkaniu, ale USA ze stroną ukraińską, informował Rustem Umerow, główny negocjator oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

    Prezydent USA Donald Trump weźmie bezpośredni udział w tegorocznym spotkaniu. Rok temu przemawiał do zgromadzonych za pośrednictwem łącza wideo.

      Davos. Światowe Forum Ekonomiczne 2026

      56. Światowe Forum Ekonomiczne trwa od 19 do 23 stycznia. Tegoroczny szczyt odbywać się ma pod hasłem "Duch dialogu". Zbiega się z kluczowymi wyzwaniami geopolitycznymi, takimi jak wojna w Ukrainie, napięcia w Iranie i Wenezueli oraz rosnące tarcia między USA a Europą.

      Jak poinformowali organizatorzy na stronie internetowej, szczyt zgromadzi blisko 3 tys. liderów z różnych sfer i sektorów z ponad 130 krajów.

      W wydarzeniu ma wziąć udział rekordowa liczba przedstawicieli najwyższych władz, w tym 65 szefów państw oraz prawie 850 czołowych dyrektorów generalnych i prezesów z całego świata.

