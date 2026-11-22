W skrócie Niemieckie drony kamikadze, wyprodukowane przez firmy Helsing i Stark, przeszły pierwsze testy bojowe na poligonie w Rudnikach na Litwie.

Ćwiczenia odbyły się w odległości około 35 kilometrów od granicy z Białorusią i były obserwowane przez generała Christiana Freudinga.

Niemieccy żołnierze przetestowali oprogramowanie Clarity oparte na sztucznej inteligencji, które analizuje dane z dronów i sugeruje dalsze działania.

Do końca 2027 roku na Litwie będzie stacjonować 5 tysięcy żołnierzy Bundeswehry tworzących 45. Brygadę Pancerną.

Obecnie na Litwie przebywa około 1,8 tysiąca niemieckich żołnierzy, a docelowa formacja ma być wyposażona w 2 tysiące pojazdów, w tym czołgi.

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Testy stanową ważny krok dla naszego zachodniego sąsiada. Jak pisze Reuters, Niemcy dopiero w 2025 roku podjęły decyzję o zakupie amunicji krążącej, czyli dronów wybuchowych. Wcześniej zwlekano z transakcją.

Niewątpliwie wpływ na ruch Berlina miała tocząca się wojna w Ukrainie i wzrost znaczenia bezzałogowców.

Ćwiczenia przeprowadzono na poligonie w Rudnikach, około 35 km od granicy Litwy z Białorusią. Obserwował je dowódca niemieckich wojsk lądowych gen. Christian Freuding.

Litwa. Niemieckie testy na poligonie w Rudnikach

Testy stanowiły część inicjatywy Tarczy Wolności - największych jak dotąd niemieckich ćwiczeń wojskowych na Litwie. Drony kamikadze wyprodukowały firmy Helsing i Stark.

Kilka dni wcześniej niemieccy żołnierze w Rudnikach przeprowadzili pierwsze próby oprogramowania celowniczego Clarity.

To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, zdolne do błyskawicznego przetwarzania i analizowania danych z satelitów, dronów i innych czujników. System po analizie rekomenduje odpowiednie działania.

Zdaniem gen. Freudinga drony bojowe i program Clarity są obecnie niezbędne dla prowadzenia działań wojennych.

Niemcy tworzą brygadę pancerną. Będzie służyć na wschodniej flance NATO

W 2023 roku minister obrony Boris Pistorius zapowiedział stałe rozmieszczenie brygady bojowej na Litwie. Tym samym Berlin dobitnie zaznaczy swoją obecność na wschodniej flance NATO.

Według planów końcem 2027 roku na Litwie ma służyć 5 tys. niemieckich żołnierzy rozlokowanych w Rudnikach i Rukli. 45. Brygada Pancerna będzie wyposażona w 2 tys. pojazdów, w tym dziesiątki czołgów. Obecnie w tym bałtyckim kraju przebywa około 1,8 tys. członków Bundeswehry.

Przedstawiciele NATO nieustannie ostrzegają przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, która mogłaby przeprowadzić atak na państwo Sojuszu. Jako potencjalny cel wskazywano niewielkie republiki bałtyckie, czyli m.in. Litwę.

Kreml zaprzecza, jakoby miał agresywne zamiary. Moskwa oskarża NATO, w propagandowych komunikatach, o rzekome podsycanie napięć.

Źródło: Reuters



