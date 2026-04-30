W skrócie Policja w Holandii poszukuje 14-letniego Maxima, który ostatnio był widziany 18 kwietnia 2026 roku w Apeldoorn, jadąc na rowerze ze swojego domu.

Chłopiec może przemieszczać się na szarym rowerze marki Stella przez terytorium Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski i miał przy sobie czerwono-pomarańczowy plecak.

Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mają informacje o miejscu pobytu zaginionego, z numerem telefonu do Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.

"Policja holenderska prowadzi poszukiwania małoletniego obywatela Holandii. Maxim ma 14 lat i ostatni raz był widziany 18 kwietnia 2026 roku w miejscowości Apeldoorn w Holandii, kiedy około południa wyruszył na rowerze ze swojego domu w dzielnicy Zuidbroek" - czytamy w komunikacie polskiej policji.

Jak przekazali funkcjonariusze, zaginiony chłopiec ma około 150-160 cm wzrostu i krótkie, jasne włosy. W dniu zaginięcia nosił czarną kurtkę i spodnie dresowe marki Nike oraz czarne trampki.

"Miał przy sobie czerwono-pomarańczowy plecak i jechał na szarym rowerze marki Stella, tzw. damka" - dodano.

Holandia. Zaginął 14-letni Maxim, może zmierzać do Polski

"Chłopiec może kierować się przez teren Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski. Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta z innego środka transportu" - podkreślono.

Polscy policjanci zaapelowali do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Maxima o kontakt z odpowiednimi służbami.

"Jeśli widziałeś Maxima lub posiadasz jakieś informacje, mogące pomóc w odnalezieniu chłopca, skontaktuj się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dzwoniąc na numer 47 72 510 05" - napisano.

