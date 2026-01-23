Europejscy liderzy sceptyczni wobec planu Trumpa. "Nie możemy zaakceptować"
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w piątek, że jest gotów przyłączyć się do inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącej Rady Pokoju, ale nie może zaakceptować planu w jego obecnej formie. Swoje uwagi do projektu zgłosiła również premier Włoch Giorgia Meloni. Powołując się na konstytucję swojego kraju dodała, że mogą dołączyć do organizacji tylko na równych prawach z innymi państwami.
W skrócie
- Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zadeklarował gotowość do przyłączenia się do inicjatywy Donalda Trumpa dotyczącej Rady Pokoju, ale nie akceptuje jej w obecnej formie.
- Premier Włoch Giorgia Meloni zgłosiła uwagi do projektu Rady Pokoju, wskazując, że statut narusza włoską konstytucję.
- Obaj europejscy liderzy podkreślili potrzebę zmian w strukturze i regulaminie Rady Pokoju, aby rozważyć członkostwo swoich krajów.
Rada Pokoju to nowy organ międzynarodowy pod przewodnictwem USA, powołany przez prezydenta Donalda Trumpa do nadzorowania powojennych rządów w Strefie Gazy i potencjalnie szerszych działań na rzecz rozwiązania konfliktu.
Inicjatywa ta nie cieszy się jednak poparciem największych europejskich graczy. Swoje uwagi do projektu zgłosili m.in. szefowie rządów Włoch i Niemiec.
Meloni składa uwagi do projektu Rady Pokoju. Mówi o konstytucji Włoch
Zgodnie z konstytucją Włoch, kraj może przystępować do organizacji międzynarodowych tylko na równych prawach z innymi państwami.
Warunek ten, zdaniem Giorgi Meloni, nie jest spełniony w obecnym statucie Rady, który przyznaje wyłącznie Trumpowi szerokie uprawnienia wykonawcze.
Szefowa włoskiego rządu nie wykluczyła przyłączenia jej państwa do Rady Pokoju. Poprosiła ona jednak amerykańskiego przywódcę o zmianę regulaminu nowej organizacji.
Merz krytycznie o Radzie Pokoju. "Nie do przyjęcia w obecnej formie"
Dosadniej o inicjatywie prezydenta USA wypowiedział się Friedrich Merz.
Kanclerz Niemiec powiedział w piątek, że jest gotów przyłączyć się do inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącej Rady Pokoju dla dobra Strefy Gazy, ale nie w obecnej formie.
- W obecnej formie Rady Pokoju nie możemy zaakceptować jej struktur zarządzania w Niemczech ze względów konstytucyjnych - powiedział Merz na wspólnej konferencji prasowej z premier Włoch Giorgią Meloni w Rzymie.
- Jesteśmy jednak oczywiście gotowi rozważyć inne formy - nowe formy - współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli celem jest znalezienie nowych formatów, które przybliżą nas do pokoju w różnych regionach świata - dodał.
Merz powiedział, że formaty te nie będą musiały ograniczać się tylko do Strefy Gazy i Bliskiego Wschodu, ale mogłyby również dotyczyć na przykład Ukrainy.
Źródło: Reuters