W skrócie Parlament Europejski uchylił immunitety Daniela Obajtka, Patryka Jakiego, Grzegorza Brauna i Tomasza Buczka.

Wnioski dotyczyły spraw związanych z prywatnymi aktami oskarżenia, postępowaniami karnymi i działaniami podczas demonstracji.

Decyzja wywołała komentarze w mediach społecznościowych ze strony polityków, w tym Daniela Obajtka i Zbigniewa Ziobry.

Decyzja zapadła podczas drugiego dnia sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wcześniej, 23 kwietnia, Komisja Prawna w PE (JURI) opowiedziała się za uchyleniem immunitetu czterem europosłom z polskiej prawicy.

Podczas głosowania zgłaszano wątpliwości co do jasności wyniku, jednak prowadząca obrady podkreśliła, że obawy te są bezpodstawne, a immunitety zostały uchylone.

Zgodnie z obowiązującym prawem uchylenie immunitetu musi nastąpić każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy. Europarlament podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. Zgoda umożliwia krajowym organom wymiaru sprawiedliwości na prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego wobec osoby, która straciła ochronę deputowanego.

Jaki, Obajtek, Braun i Buczek. Czego dotyczyły wnioski o uchylenie immunitetu?

Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego (PiS) został złożony w związku z postępowaniem karnym i prywatnym aktem oskarżenia wniesionym przez sędziego Igora Tuleyę.

W przypadku Daniela Obajtka (PiS) sprawa ma związek z jego działaniami jako prezesa Orlenu dotyczącymi blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnia "NIE", na którego okładce znajdował się wizerunek papieża Jana Pawła II.

Natomiast dla Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej) wniosek dotyczył czwartego uchylenia immunitetu. W jego przypadku chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej.

Europoseł Tomasz Buczek (Ruch Narodowy - Konfederacja) jest z kolei stroną postępowania o naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.

Uchylenie immunitetów polskich europosłów. Reakcje na wynik głosowania

"Nie zatrzymujemy się. Dziś uchyliliśmy immunitety: Jakiego, Obajtka, Buczka i Brauna. Tak że tak" - napisał na X europoseł KO Michał Szczerba.

"Kolejny raz Parlament Europejski daje uśmiechniętej koalicji zielone światło do prowadzenia dalszych represji wobec przeciwników politycznych. Powiedzmy to wprost: Zabrano mi immunitet, bo odważyłem się bronić uczuć religijnych i świętego Jana Pawła II, i zdecydowałem o wycofaniu jednego numeru tygodnika "Nie", gdy byłem prezesem Orlenu" - skomentował na X wynik głosowania w PE europoseł Daniel Obajtek.

Komentarz w mediach społecznościowych zamieścił również były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Prokuratura Tuska zamiast ścigać autorów obrzydliwego tekstu - bo Kodeks karny uznaje za przestępstwo znieważanie uczuć religijnych osób wierzących - chce ukarać Obajtka za… złamanie prawa prasowego" - napisał.

