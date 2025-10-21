Europa wyśle wojska na Ukrainę? Brytyjski minister podał warunek

W skrócie Europejscy żołnierze są przygotowani do rozmieszczenia na Ukrainie w przypadku uzgodnienia zawieszenia broni między Trumpem a Putinem.

Trwają intensywne przygotowania do zabezpieczenia granic i stabilizacji Ukrainy ze strony krajów europejskich.

W toku są rozmowy dotyczące 12-punktowego projektu zakończenia wojny, gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz negocjacji na temat przyszłości okupowanych terytoriów.

- Europejscy żołnierze są w gotowości do rozmieszczenia na Ukrainie w ciągu kilku tygodni, jeśli zostanie uzgodnione zawieszenie broni między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem - powiedział minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey, cytowany przez stację BBC.

Planowanie rozmieszczenia wojsk odzwierciedla wysiłki Europy na rzecz zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa i przygotowania się do potencjalnych wysiłków stabilizacyjnych po zawieszeniu broni.

Healey powiedział, że członkowie koalicji chętnych opracowują szczegółowe plany zabezpieczenia granic Ukrainy w przypadku zawieszenia broni. - Jeśli prezydentowi Trumpowi uda się wynegocjować pokój, będziemy gotowi pomóc w jego zabezpieczeniu - powiedział brytyjski urzędnik, dodając, że Ukraińcy muszą pozostać "ludźmi, którzy będą decydować, jak i co będzie negocjowane".

Jak relacjonuje BBC, Healey przekazał, że ponad 200 planistów wojskowych z niemal 40 krajów pracowało przez sześć miesięcy, aby przygotować się do potencjalnego rozmieszczenia. Dodał, że Wielka Brytania spodziewa się przeznaczyć "znacznie ponad 100 milionów funtów" na operację.

Propozycja zakłada, że siły brytyjskie dołączą do wielonarodowego kontyngentu, aby pomóc w utrzymaniu stabilności i egzekwowaniu warunków porozumienia pokojowego.

Wojna w Ukrainie. Media: Nowy plan na zakończenie wojny

Wcześniej agencja Bloomberg podała, że Ukraina wraz z państwami europejskimi przygotowują 12-punktowy projekt zakończenia wojny z Rosją na obecnych liniach frontu.

Według Bloomberga, powołującego się na źródła wtajemniczone w przebieg rozmów, plan przewiduje zawieszenie broni, a następnie powrót z Rosji porwanych ukraińskich dzieci i wymiany jeńców. Ukraina otrzymałaby gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na naprawę zniszczeń wojennych i możliwość szybkiego przystąpienia do Unii Europejskiej.

W zamian byłyby stopniowo znoszone sankcje na Rosję, lecz zamrożone rosyjskie aktywa zostałyby zwrócone Moskwie tylko wówczas, gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć odbudowę Ukrainy. W międzyczasie rozpoczęłyby się negocjacje na temat administracji na obszarach okupowanych przez Rosję, choć ani Europa, ani Ukraina nie uznają prawnie żadnego z nich za terytorium rosyjskie.

Bloomberg przekazał, że szczegóły planu są wciąż dopracowywane. Według źródeł agencji europejscy oficjele mogą w tym tygodniu odwiedzić Waszyngton, by zabiegać o poparcie planu przez administrację Trumpa.

Wojna w Ukrainie. Spotkanie Trump-Putin nie dojdzie do skutku

Trump po piątkowym (17 października) spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wezwał do zakończenia walk na obecnych liniach frontu, lecz Kreml sygnalizował, że jego poprzednie stanowisko w tej sprawie - tj. sprzeciw wobec tego rozwiązania - nie uległo zmianie.

Według dziennika "Washington Post" Władimir Putin miał zażądać, by Ukraina oddała całą resztę terytoriów w obwodach ługańskim i donieckim w zamian za część terytoriów w obwodach chersońskim i zaporoskim. Trump miał przekazać te żądania Zełenskiemu, grożąc, że w przeciwnym wypadku Ukraina może zostać zniszczona. Ostatecznie jednak publicznie poparł zawieszenie broni, na co zgodził się Zełenski.

We wtorek Biały Dom poinformował, że - wbrew poprzednim zapowiedziom - nie planuje spotkania przywódców USA i Rosji w najbliższej przyszłości. Powodem miały być różnice w stanowiskach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.

Źródło: Euromaidanpress

