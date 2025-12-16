W skrócie Donald Tusk ogłosił gotowość Polski do współprzewodniczenia koalicji na rzecz wschodniej flanki NATO wspólnie z Finlandią.

Na szczycie w Helsinkach dyskutowano o wzmocnieniu bezpieczeństwa wobec zagrożeń ze strony Rosji oraz wspólnej odpowiedzialności za obronę granic UE.

W wydanym oświadczeniu podkreślono, że Rosja stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego.

We wtorek w Helsinkach odbył się szczyt przywódców państw wschodniej flanki NATO. Wzięli w nim udział przedstawiciele Bułgarii, Litwy, Rumunii, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Polski, którą reprezentował Donald Tusk.

Podczas konferencji prasowej premier wyjaśnił, że w rozmowach skupiono się na omówieniu wzmocnienia bezpieczeństwa związanego z agresywnym działaniem Rosji. - Omówiliśmy jak skutecznie organizować prace na szczeblu Unii Europejskiej i jak zapewnić finansowanie dla flagowego projektu Straż Wschodniej Flanki, Tarczy Wschód i obrony na Bałtyku - tłumaczył.

Szczyt w Helsinkach. Tusk: Europa w końcu rozumie, że obrona granicy jest naszą wspólną odpowiedzialnością

- Bronimy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Rosją i Białorusią i potrzebujemy do tego instrumentów z Unii Europejskiej - przekonywał Donald Tusk, dodając że Polska jest gotowa, by współprzewodniczyć wraz z Finlandią całej koalicji.

- Możemy dzisiaj ogłosić z zadowoleniem, że mamy nadzieję, że Europa w końcu rozumie, że obrona wschodniej granicy to nasza wspólna odpowiedzialność, nie tylko narodowa odpowiedzialność Litwy, Polski innych krajów tego regionu. To wspólna europejska odpowiedzialność - mówił premier.

Tusk stwierdził, że Polskę i Finlandię łączą "wspólne zagrożenia, rozumienie sytuacji i wspólne projekty". Oba kraje mierzą się też z "bardzo trudnymi sąsiadami", co umożliwia wzajemne zrozumienie.

- Dość łatwo przychodzi nam współpraca. Postanowiliśmy, że będziemy współpracować również na niższych poziomach: ministrów obrony, doradców itd. To będzie stała współpraca i chodzi o to, jak skutecznie wykorzystywać fundusze europejskie, to jest oczywiste - mówił.

Premier dodał, że działania będą wymagać "pewnej presji politycznej" i uzgodnienia wspólnej argumentacji na forum UE. - Nasze podejście jest bardzo pragmatyczne, jestem przekonany, że ten format i ta współpraca są kluczowe - wskazał Tusk.

Rosja największym zagrożeniem. Wspólne oświadczenie krajów wschodniej flanki

Po spotkaniu wydano oświadczenie, w którym podkreślono, że Rosja jest "największym, bezpośrednim i długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim".

Jak wskazano, na wschodniej flance Europy spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z dynamicznymi i nieodwracalnymi zmianami związanymi z kwestiami bezpieczeństwa. Stwierdzono, że należy się do nich dostosować.

