W skrócie Afrykański antycyklon nadciąga nad Europę, przynosząc gwałtowne ocieplenie i wysokie temperatury sięgające nawet 33 stopni w centrum i na północy Włoch.

Fala upałów obejmie południe Europy, w tym Francję, Hiszpanię oraz Portugalię, gdzie temperatury mogą przekroczyć 36 stopni.

W wielu częściach Hiszpanii i południowej Portugalii przewidywane są tropikalne noce. Upały utrzymają się miejscami nawet do końca maja.

"W drugiej połowie tygodnia będzie się wydawać, że jest środek lata" - ostrzega meteorolog Mattia Gussoni z włoskiego serwisu IlMeteo. Nad Europę nadciąga afrykański antycyklon, który przyniesie potężne ocieplenie. Fala upałów zaleje nie tylko Półwysep Apeniński, lecz również wiele miejsc na południu Europy.

Coraz bliżej lata w maju. Znacznie powyżej 30 stopni

"Jesteśmy u progu zdecydowanie gorącego punktu zwrotnego" - podkreśla Gussoni, opisując najnowsze prognozy pogody na kolejne dni. Specjalista zwraca uwagę, że rozbudowujący się potężny wyż w rejonie Morza Śródziemnego rozciągnie się od Maroka i Algierii do Europy, a w jego zasięgu znajdą się między innymi Włochy.

Z Afryki na północ napłynie gorące powietrze, przynosząc temperatury przekraczające 26-28 stopni, a miejscami dochodzące do 30. "W drugiej części tygodnia będzie się wydawać, że jest już środek lata" - dodaje synoptyk.

Najgoręcej będzie w północnych i środkowych Włoszech - wynika z najnowszych prognoz WXCharts

Pierwsza tegoroczna fala upałów apogeum ma osiągnąć w okolicach weekendu i na początku przyszłego tygodnia. Według prognoz w tym czasie na północy i w centrum Włoch może być miejscami ponad 32-33 stopnie Celsjusza.

Gorąca fala nie ominie też Francji. W czwartek w Akwitanii może być 30, a lokalnie dojdzie do 32 st. C. W piątek upalnie będzie nie tylko na południu, lecz również na zachodzie kraju: w Bretanii będzie 30, a w Akwitanii do 35 stopni.

W Akwitanii niedługo temperatury dojdą do 35 stopni WXCharts

Nie tylko w tych częściach części Europy upał da się mocno we znaki. Upały zaznaczą swoją obecność również w dużej części Hiszpanii i Portugalii.

Coraz bliżej granicy 40 stopni. Poczują to w Sewilli

Szczególnie mocno nadejście fali gorąca mogą wkrótce odczuć mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego.

Najgoręcej może się zrobić w hiszpańskiej prowincji Andaluzja. W jej stolicy, Sewilli, temperatury mogą niedługo sięgnąć około 34 stopni, a potem jeszcze wzrośnie. Niewykluczone, że w czwartek i piątek w tym mieście lokalnie będzie nawet 36-37 stopni Celsjusza.

Duża część Półwyspu Iberyjskiego w najbliższych dniach znajdzie się pod wpływem afrykańskiego antycyklonu WXCharts

Gorąco będzie nie tylko w Sewilli, ale też w Badajoz, Cordobie, Jaén, Toledo, Cáceres i Ciudad Real.

To temperatury bardziej kojarzące się z połową czerwca lub lipca, a nie majem - zwraca uwagę Natalia Marqués z serwisu pogodowego Eltiempo.

Gorąco będzie nie tylko za dnia, lecz również po zmroku. Możliwe, że w najbliższych dniach w wielu częściach Hiszpanii temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, czyli wystąpią tropikalne noce.

Upalnie zrobi się też w południowej Portugalii, między innymi w dystryktach Beja, Santarem, Portalegre, Evora, Setubal czy Leiria.

Tam w środę będzie miejscami do 32-33 stopni, a w kolejnych dniach jeszcze goręcej: w piątek lokalnie temperatury osiągną poziom około 37 stopni Celsjusza - wynika z danych służby meteorologicznej IPMA.

Zgodnie z najnowszymi prognozami fala upałów utrzyma się na południu Portugalii przez wiele dni, możliwe nawet że do końca maja.

Źródło: IlMeteo, Eltiempo, IPMA

