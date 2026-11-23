W skrócie Sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania wzmacniają ochronę polskiego nieba po incydentach z udziałem rosyjskich pocisków manewrujących typu Ch-101.

Mark Rutte potwierdził, że za naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej stoi Rosja, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewnił Polskę o pełnej sojuszniczej solidarności.

Ursula von der Leyen przedstawiła 22. pakiet sankcji, który zakłada m.in. zakaz wjazdu do UE dla byłych rosyjskich żołnierzy uczestniczących w walkach na Ukrainie.

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"Sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba" - napisał w poniedziałek na platformie X minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie.

Jak podkreślił, jest to "odpowiedź na ostatnie incydenty" oraz "wyraz zobowiązań NATO, otwiera się w nowym oknie wobec Polski, otwiera się w nowym oknie".

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"To znaczące uzupełnienie dla naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej, polskich F-16, otwiera się w nowym oknie i myśliwców sojuszniczych" - dodał.

"Sojusznicze samoloty wzmacniają ochronę polskiego nieba". Głos po incydentach w Polsce

W piątek wczesnym rankiem, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, otwiera się w nowym oknie, w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty. Uderzyły one w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Jak się później okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Po incydencie Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że zwróci się do sojuszników o dodatkowe wsparcie, w tym o samoloty wczesnego ostrzegania AWACS oraz myśliwce F-35. W sobotę poinformował, że Polska "w najbliższym czasie otrzyma od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę wschodniej granicy".

W poniedziałek o godz. 15 w Brukseli, otwiera się w nowym oknie, na wniosek Polski, zebrała się Rada Północnoatlantycka. Polskę reprezentuje wiceszef MON Paweł Zalewski, otwiera się w nowym oknie, który zapowiadał przedstawienie propozycji wzmocnienia obrony powietrznej Polski i wschodniej flanki NATO, dotyczących m.in. świadomości sytuacyjnej. W posiedzeniu uczestniczy także szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, otwiera się w nowym oknie gen. bryg. Jarosław Stróżyk.

Merz o działaniach Kremla. "Rosja musi natychmiast zaprzestać"

Również w poniedziałek w Berlinie, otwiera się w nowym oknie zakończyła się trzydniowa 72. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte głos zabrał kanclerz Niemiec, otwiera się w nowym oknie Friedrich Merz, otwiera się w nowym oknie.

Odnosząc się do niedawnych incydentów naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, powiedział on, że "Rosja, otwiera się w nowym oknie musi natychmiast zaprzestać tych niebezpiecznych prowokacji".

- Polska może liczyć na naszą pełną solidarność - zadeklarował. - A gdyby zaszła taka potrzeba, NATO będzie oczywiście bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu - dodał szef niemieckiego rządu.

Merz odniósł się także do doniesień dotyczących rosyjskich planów wystrzelenia w kosmos jeszcze w tym roku satelity z ładunkiem jądrowym. Jak uznał, "nie są one nowe, ale nie czyni to ich mniej szokującymi".

- Pokazuje to, do jak daleko idącej eskalacji Rosja jest najwyraźniej gotowa. Wskazują na to również incydenty z udziałem dronów na wschodniej granicy Polski - stwierdził szef niemieckiego rządu.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Rutte wskazał Rosję

Mark Rutte, otwiera się w nowym oknie stwierdził z kolei, że "najlepszą odpowiedzą" na każdy rosyjski incydent w Europie, otwiera się w nowym oknie jest więcej wsparcia dla Kijowa. - Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że obecnie Ukraina zabija lub ciężko rani od 40 do 50 tys. Rosjan, głównie mężczyzn, miesięcznie. (...) Fakt, że Putin godzi się na to, że traci tak wielu swoich ludzi, mówi nam coś o nim i jego zamiarach - powiedział.

Sekretarz generalny NATO powtórzył też wyrażane już wcześniej przez niego stanowisko, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z czwartku na piątek stanowi "niebezpieczny incydent", za którym "stoi Rosja".

Wcześniej - jeszcze na posiedzeniu plenarnym 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO - Rutte uznał naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty w nocy z czwartku na piątek za "niebezpieczny incydent". - Jego źródłem jest Rosja. Czy było to działanie celowe, czy nie, muszą oczywiście ustalić właściwe władze - zaznaczył.

- Chciałbym również powiedzieć, że bardzo dobrze jest widzieć, iż w kwestiach bezpieczeństwa wasz (polski) premier (Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie) i prezydent (Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie) ściśle ze sobą współpracują. Wiem, że w innych sprawach mogą się u was toczyć wewnętrzne spory, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, stoicie (...) ramię w ramię - ocenił sekretarz generalny NATO.

UE szykuje cios dla byłych rosyjskich wojskowych. "Nie możemy pozwolić"

Szefowa Komisji Europejskiej, otwiera się w nowym oknie Ursula von der Leyen, otwiera się w nowym oknie przedstawiła w poniedziałek propozycję 22. pakietu sankcji wobec Rosji. Przewiduje on m.in. zakaz wjazdu do UE dla byłych rosyjskich żołnierzy i odłączenie około 60 rosyjskich banków od systemu SWIFT.

Na nagraniu wideo, opublikowanym w poniedziałek po południu, podkreśliła ona, że byli rosyjscy żołnierze, którzy uczestniczyli w walkach w Ukrainie, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. - Nie możemy pozwolić, aby swobodnie przemieszczali się po naszych krajach. Dlatego wjazd na terytorium UE będzie dla nich niedostępny - zapowiedziała.

Polityczka przypomniała, że w ostatnim czasie w Europie nasiliły się niekonwencjonalne działania osób zwerbowanych przez rosyjskie służby specjalne, w tym ataki fizyczne. Zakaz wjazdu do UE dla byłych rosyjskich żołnierzy ma być jednym ze sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

"Rosja głównym zagrożeniem". Ważna deklaracja Polski, Francji i Niemiec

72. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO rozpoczęła się w sobotę w Berlinie. Jak poinformowała w poniedziałek Kancelaria Sejmu, podczas tego spotkania szefowie delegacji Polski, Francji, otwiera się w nowym oknie i Niemiec podpisali wspólną deklarację, w której wskazano, że Rosja stanowi wspólne zagrożenie dla bezpieczeństwa Sojuszu. Wezwano też do zwiększenia wydatków obronnych.

"Dokument wskazuje Rosję jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Sojuszu i wzywa do wzmocnienia odstraszania, zwiększenia wydatków obronnych oraz rozwoju europejskiego przemysłu obronnego. Podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy NATO-UE w przeciwdziałaniu dezinformacji i zagrożeniom hybrydowym" - czytamy w komunikacie.

Sygnatariusze deklaracji potwierdzili także niezachwiane poparcie dla Ukrainy, w tym jej suwerenności, dalszego wsparcia wojskowego, utrzymania sankcji wobec Rosji oraz prawa do decydowania o swojej przyszłości, w tym członkostwie w NATO.

"Panie, niech pan zakończy tę wojnę". Szef niemieckiego MSZ zwrócił się do Putina

Obrady w Berlinie otworzył przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Marcos Perestrello, który podkreślił rolę parlamentarzystów w budowaniu bezpieczeństwa - zarówno przez stanowienie prawa, jak i podnoszenie świadomości obywateli na temat współczesnych zagrożeń.

Następnie głos zabrał minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul. Zwrócił się do Władimira Putina, parafrazując słowa, które prezydent USA Ronald Reagan, otwiera się w nowym oknie skierował w 1987 roku do Michaiła Gorbaczowa: "Panie, niech pan zakończy tę wojnę i przywróci pokój w Europie".

W dalszej części obrad przemawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie. Podziękował on uczestnikom za wsparcie dla jego kraju i wyraził wdzięczność za to, że rosyjska agresja na Ukrainę pozostaje jednym z najważniejszych tematów obrad Zgromadzenia. Podczas sesji wystąpił także minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara.



