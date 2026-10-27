W skrócie Przedstawiciele państw E5 spotkali się w Paryżu, aby omówić dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem obszaru euroatlantyckiego.

Kaja Kallas ostrzegła przed trudną zimą, podkreślając brak sygnałów świadczących o tym, że Władimir Putin dąży obecnie do zakończenia konfliktu zbrojnego.

Państwa grupy E5 zapowiedziały współpracę przy systemie obrony powietrznej Freyja oraz zadeklarowały dalszą pomoc wojskową, polityczną i finansową dla Kijowa.

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W poniedziałek w stolicy Francji spotkali się przedstawiciele grupy E5, którą tworzą Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

Polskę reprezentował wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, zastępujący Władysława Kosiniaka-Kamysza. W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO.

Wojna w Ukrainie. Kallas ostrzega przed "okrutną zimą"

Jak relacjonuje Politico, Kaja Kallas oceniła, że wzmożona aktywność dyplomatyczna nie znajduje odzwierciedlenia w działaniach Władimira Putina.

Szefowa unijnej dyplomacji przestrzegła przed "okrutną zimą" i podkreśliła, że partnerzy powinni pomagać Ukrainie przetrwać rosyjskie ataki, jednocześnie zwiększając koszty wojny ponoszone przez Moskwę.

- Niewielkie są nadzieje na rychły pokój w Ukrainie - powiedziała Kallas, cytowana przez portal Eunews.

Potrzebę zwiększenia wsparcia podkreśliła także zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerinska. Wskazała na konieczność wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Ukrainy oraz rozwoju współpracy z tamtejszym przemysłem zbrojeniowym.

Szef niemieckiego MON o działaniach Rosji: To czysty terror

Boris Pistorius ocenił, że rosyjski przywódca ponownie zamierza wykorzystać zimę do wywierania presji na Ukraińców. Według niemieckiego ministra uderzenia w duże miasta i infrastrukturę cywilną mają dotknąć możliwie największą liczbę mieszkańców.

- To nic innego, jak czysty terror - stwierdził, wskazując na cierpienie kobiet, dzieci i osób starszych. Jego wypowiedź przytoczyło niemieckie Ministerstwo Obrony.

Francuska minister sił zbrojnych Catherine Vautrin apelowała z kolei o zwiększenie tempa produkcji uzbrojenia. Podkreśliła, że europejski przemysł musi odpowiadać zarówno na potrzeby obecnej wojny, jak i przyszłe zagrożenia. Zapowiedziała pogłębienie współpracy państw E5 w produkcji sprzętu oraz zapewnianiu zdolności ich wojsk do wspólnego działania.

Brytyjski minister obrony Wes Streeting zaznaczył natomiast, że państwa europejskie nie dążą do konfrontacji z Rosją, ale muszą uwzględniać stwarzane przez nią zagrożenie.

Państwa E5 zapowiadają dalszą pomoc Ukrainie

Za deklaracjami mają iść konkretne przedsięwzięcia. Według niemieckiego resortu obrony partnerzy współpracują z Ukrainą nad systemem obrony powietrznej Freyja. Ma on uzupełniać ochronę zapewnianą przez Patrioty i inne wykorzystywane już zestawy. Uczestnicy spotkania podkreślili również znaczenie dalszego przekazywania Ukrainie przez USA informacji wywiadowczych i danych satelitarnych.

We wspólnym oświadczeniu, opublikowanym przez polski MON, państwa E5 uznały Rosję za najpoważniejsze długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego. Wskazały na wojnę przeciwko Ukrainie, naruszenia przestrzeni powietrznej sojuszników, sabotaż i ataki hybrydowe.

"Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo" - podkreślono w dokumencie.

Państwa grupy zapowiedziały dalszą pomoc polityczną, wojskową i finansową dla Kijowa oraz przeciwdziałanie działalności rosyjskiej floty cieni. Potwierdziły też, że koalicja chętnych ma uczestniczyć w zapewnieniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po wejściu w życie zawieszenia broni lub porozumienia pokojowego.

Źródło: Politico, Unian



