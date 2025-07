Komisja Europejska rozważa zmiany przepisów, by zniwelować bariery biurokratyczne oraz poprawić szybkość reagowania sił zbrojnych.

Unia Europejska planuje przeznaczyć 17 mld euro na modernizację dróg, mostów i linii kolejowych, by dostosować je do potrzeb wojskowych.

Europejskie drogi, mosty i linie kolejowe nie są dostosowane do szybkiego przemieszczania czołgów, żołnierzy i broni w przypadku wojny z Rosją. Wysyłane na wschód czołgi utknęłyby w tunelach i zniszczyły mosty , a przejazdy wojska napotkałyby na poważne utrudnienia z powodu biurokracji na przejściach granicznych - powiedział dziennikarzom Dzidzikostas. Komisarz chce przeznaczyć 17 mld euro na remont infrastruktury .

- Mamy stare mosty, które wymagają modernizacji - przyznał komisarz. - Mamy wąskie mosty, które wymagają poszerzenia. I mamy mosty, których nie ma, a które trzeba zbudować - dodał. Gazeta zauważyła, że o ile ciężarówki ważą do 40 ton, to waga czołgu (do 70 ton) jest niemal dwukrotnie większa.