Europa może mieć poważny problem. Media: USA alarmują w sprawie dostaw
Amerykańskie dostawy uzbrojenia do Europy mogą zostać opóźnione - wskazuje Reuters. Według informacji agencji, o możliwych problemach z zaopatrzeniem USA ostrzegły swoich europejskich sojuszników. Przyczyną utrudnień ma być wyczerpywanie się arsenału Stanów Zjednoczonych w związku z wojną z Iranem.
W skrócie
- Według trzech wtajemniczonych źródeł Reutera, opóźnienia dotkną dostaw do kilku krajów, w tym w regionie bałtyckim i Skandynawii.
- Sekretarz stanu USA Marco Rubio potwierdził, że przekierowanie broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na potrzeby USA jest możliwe, lecz dotąd to się nie zdarzyło.
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził obawy dotyczące opóźnień dostaw broni, w szczególności rakiet Patriot.
Według trzech wtajemniczonych źródeł Reutera, opóźnienia dotkną dostaw do kilku krajów, w tym "w regionie bałtyckim i Skandynawii". Niektóre z transakcji zostały zawarte w ramach programu Foreign Military Sales (w ramach którego dochodzi do większości zakupów) i zakontraktowane, ale jeszcze nie sfinalizowane.
Agencja Reutera nie podała dokładnie, jakich konkretnie dostaw będą dotyczyć opóźnienia, ani jakich krajów. Administracja Trumpa dotąd nie odpowiedziała na pytania agencji w tej sprawie.
USA. Dostawy broni do Europy opóźnione? W tle Iran
Podobne doniesienia - dotyczące przekierowania broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA - pojawiały się już wcześniej i częściowo potwierdził je sekretarz stanu USA Marco Rubio, który pod koniec marca mówił, że może się to zdarzyć.
- Cóż, to jeszcze się nie zdarzyło. Nic jeszcze nie zostało przekierowane. Ale może się zdarzyć - powiedział szef dyplomacji USA.
- Tu chodzi o broń sprzedawaną w ramach PURL (Priority Ukraine Requirements List - red.) przez NATO, więc pytanie będzie brzmiało (...), jeśli Stany Zjednoczone będą miały wojskowe potrzeby, czy to w celu uzupełnienia zapasów, czy wypełnienia jakiejś misji w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych, zawsze będziemy na pierwszym miejscu - zaznaczył.
Ukraina i Europa bez dostaw broni z USA? Zełenski ostrzega
Szczególnie miało to dotyczyć rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw regionu i sił USA.
We wtorek otwarcie o obawach dotyczących opóźnień dostaw broni, zwłaszcza Patriotów, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
- Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół - mówił.