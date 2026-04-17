W skrócie Według trzech wtajemniczonych źródeł Reutera, opóźnienia dotkną dostaw do kilku krajów, w tym w regionie bałtyckim i Skandynawii.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio potwierdził, że przekierowanie broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na potrzeby USA jest możliwe, lecz dotąd to się nie zdarzyło.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził obawy dotyczące opóźnień dostaw broni, w szczególności rakiet Patriot.

Według trzech wtajemniczonych źródeł Reutera, opóźnienia dotkną dostaw do kilku krajów, w tym "w regionie bałtyckim i Skandynawii". Niektóre z transakcji zostały zawarte w ramach programu Foreign Military Sales (w ramach którego dochodzi do większości zakupów) i zakontraktowane, ale jeszcze nie sfinalizowane.

Agencja Reutera nie podała dokładnie, jakich konkretnie dostaw będą dotyczyć opóźnienia, ani jakich krajów. Administracja Trumpa dotąd nie odpowiedziała na pytania agencji w tej sprawie.

USA. Dostawy broni do Europy opóźnione? W tle Iran

Podobne doniesienia - dotyczące przekierowania broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA - pojawiały się już wcześniej i częściowo potwierdził je sekretarz stanu USA Marco Rubio, który pod koniec marca mówił, że może się to zdarzyć.

- Cóż, to jeszcze się nie zdarzyło. Nic jeszcze nie zostało przekierowane. Ale może się zdarzyć - powiedział szef dyplomacji USA.

- Tu chodzi o broń sprzedawaną w ramach PURL (Priority Ukraine Requirements List - red.) przez NATO, więc pytanie będzie brzmiało (...), jeśli Stany Zjednoczone będą miały wojskowe potrzeby, czy to w celu uzupełnienia zapasów, czy wypełnienia jakiejś misji w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych, zawsze będziemy na pierwszym miejscu - zaznaczył.

Ukraina i Europa bez dostaw broni z USA? Zełenski ostrzega

Szczególnie miało to dotyczyć rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw regionu i sił USA.

We wtorek otwarcie o obawach dotyczących opóźnień dostaw broni, zwłaszcza Patriotów, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół - mówił.

