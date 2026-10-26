Europa liczy na zmianę w Serbii. Może się srogo rozczarować

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

Unijni politycy z zadowoleniem przyjęli zmiany w Serbii. Ale czy do zmian rzeczywiście dojdzie? Mieszkańcy Belgradu mówią Interii, dlaczego Rosja pozostaje ważna dla Serbii, a do Zachodu wielu Serbów podchodzi z nieufnością.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Tłum w Belgradzie w Serbii na placu Slavija podczas świętowania zwycięstwa Listy Studenckiej
W Serbii doszło do zmiany władzy. Świętowanie na ulicach BelgraduJakub KrzywieckiINTERIA.PL

W skrócie

  • Lista Studencka zdobyła 140 z 250 mandatów w serbskim Zgromadzeniu Narodowym, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez przedstawicieli Unii Europejskiej.
  • Mimo zmiany władzy Serbia zapowiedziała utrzymanie dotychczasowego stanowiska i nieplanowanie nakładania środków restrykcyjnych wobec Federacji Rosyjskiej.
  • Wielu mieszkańców Serbii nieufnie podchodzi do Zachodu, pamiętając bombardowania NATO z lat 90. oraz ceniąc korzystne warunki dostaw rosyjskiego gazu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Europa wynik wyborów w Serbii przyjęła z entuzjazmem. Lista Studencka zdobyła 140 z 250 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym i może na nowo umeblować kraj. Również w kontekście polityki zagranicznej - i trudno nie doszukiwać się takiego oczekiwania w wypowiedziach europejskich polityków.

"Jesteśmy gotowi do współpracy na rzecz przyszłości Serbii w Unii Europejskiej" - oznajmia Ursula von der Leyen. Szefowej Komisji Europejskiej wtóruje przewodnicząca parlamentu. "Parlament Europejski pozostaje zaangażowany we wspieranie procesu reform Serbii, gdy kontynuuje ona swoją europejską drogę" - podkreśla Roberta Metsola.

Oczekiwania słychać również nad Wisłą. "Cieszymy się (…) na kontynuowanie zaangażowania w serbską ścieżkę europejską oraz przyszłość rozszerzenia UE" - zaznacza w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jednak ten, kto liczy na szybki i radykalny zwrot w sojuszach Serbii po zmianie władzy, może się głęboko rozczarować.

Serbia na rozdrożu. Rosja, gaz i sankcje

Jeśli chodzi o integrację z Unią, Serbia ma status kraju kandydującego. Od 2012 roku. W ramach akcesji kraj musi przejść przez 35 rozdziałów negocjacji. 22 są otwarte, 11 jeszcze nie, zaledwie dwa zostały wstępnie zamknięte.

Ale problem z akcesją do Unii to nie tylko procedury. Dotychczas w swojej polityce Belgrad pozostawał między Wschodem i Zachodem, lawirował w rozmowach z Brukselą, MoskwąPekinem. Pierwsze zapowiedzi nowej władzy pokazują, że nieprędko się to zmieni.

Odchodzący Aleksandar Vučic oskarżył Listę Studencką, że zaraz po wyborach wprowadzi sankcje na Rosję. Takie oskarżenie z polskiej perspektywy może wydawać się egzotyczne, ale w Belgradzie ma bardzo duże znaczenie. W mieście bez trudu można odnaleźć logo rosyjskiego Gazpromu, który zapewnia Serbom dostawy gazu na preferencyjnych warunkach.

Duży tłum ludzi zgromadzony pod wielkoformatowym ekranem prezentującym sylwetkę mężczyzny w garniturze, nad którym widnieje napis w języku serbskim, większość osób trzyma telefony w dłoniach i rejestruje wydarzenie.
Zwolennicy Listy Studenckiej przed materiałem wyborczym Vučicia tuż po ogłoszeniu wyników wyborówJakub KrzywieckiINTERIA.PL

Rosyjski surowiec pokrywa około 80 proc. zapotrzebowania kraju. Obecna umowa była już kilka razy przedłużana o kolejne miesiące i obecnie obowiązuje do końca roku. Konkretnie była przedłużana co trzy miesiące i taka taktyka w obliczu zbliżającej się zimy daje Moskwie dobrą pozycję w negocjacjach z nową władzą.

Lista Studencka na zarzuty Vučicia odpowiedziała od razu. "Republika Serbii utrzyma swoje stanowisko dotyczące nieprowadzania środków restrykcyjnych wobec Federacji Rosyjskiej" - czytamy w oświadczeniu zwycięskiego komitetu.

Czy zatem zmiana w polityce zagranicznej jest możliwa? O to zapytałem wyborców Listy Studenckiej.

"Nie w naszym interesie". Serbowie wprost o Rosji i UE

- Vučic opowiadał o sankcjach, żeby sobie dodać punktów, wprowadzić zamieszanie. To była bzdura - słyszę od Vukašina, z którym rozmawiam w Belgradzie. - Sankcje nie są w naszym interesie. Uważam, że jesteśmy teraz w dobrej sytuacji między Wschodem i Zachodem - mówi dalej.

Vukašin przyznaje, że dla Serbii bardzo ważne są ceny gazu. Jego zdaniem nie będzie zwrotu w stosunkach z Rosją, bo uważa, że kontakty z Moskwą poprawiają sytuację negocjacyjną Serbii w rozmowach z Zachodem.

Podobnego zdania jest Peter. Do układanki dyplomatycznej, w środku której jest Belgrad, do Brukseli i Moskwy dodaje jeszcze Pekin. Pytam czy spodziewa zwrotu w polityce zagranicznej. - Nie sądzę. Tutaj ludziom Rosja dobrze się kojarzy. Wszyscy jesteśmy Słowianami, mamy związki historyczne, można powiedzieć o braterstwie z Rosją - uważa.

Zobacz również:

Euforia na największym placu w Belgradzie po zwycięstwie opozycyjnej Listy Studenckiej w wyborach
Świat

Belgrad wpadł w euforię. "Ekipę Vučicia powsadzać do więzień"

Wiktor Kazanecki
Jakub Krzywiecki
Wiktor Kazanecki, Jakub Krzywiecki

Uśmiecham się i mówię, że w Polsce też jesteśmy Słowianami, ale delikatnie mówiąc historycznie z Rosją mamy zdecydowanie mniej przyjemną przeszłość. I teraźniejszość. - Tak, wiem, Polska ma pecha ze swoim położeniem - odpowiada Peter. - Ale bardzo wam kibicuję - dodaje szybko.

Rozmawiamy też o integracji Serbii z Unią Europejską. - Dla mnie było to w porządku, ale wątpię, że dla większości ludzi. To moje zdanie, ale poza Belgradem, w mniejszych miejscowościach ludzie nie ufają Zachodowi. Chodzi jeszcze o całą historię z lat 90. - podkreśla.

Peter opowiada o bombardowaniach NATO, kiedy rozpadała się Jugosławia. - Ludzie tutaj to pamiętają. Dlatego nie ma zaufania. Musi minąć jeszcze sporo czasu, żeby to się zmieniło - ocenia mój rozmówca.

Z Belgradu dla Interii

Jakub Krzywiecki

Zobacz również:

Alekasandar Vucić na tle marszu studentów
Świat

Szansa na wielką zmianę w Serbii po 14 latach. "Na szali jest więzienie"

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki


"Polityczny WF": Gra o Trybunał. Będzie wytrychem do omijania wet?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze