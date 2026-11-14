W skrócie Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa ogłosił, że Europę w rozmowach o Ukrainie reprezentować będą instytucje unijne oraz państwa E5.

Politico wskazało, że wyłonienie jednego negocjatora dla całej Europy było niemożliwe ze względu na strukturę kontynentu oraz różnice w interesach państw.

Negocjacje w Abu Zabi miały charakter techniczny, dlatego nie uczestniczyli w nich główni liderzy państw, a jedynie wysokiej rangi urzędnicy.

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W piątek przewodniczący Rady Europejskiej António Costa poinformował, że w rozmowach pokojowych na temat Ukrainy Europę reprezentować będą przedstawiciele instytucji europejskich oraz państw E5, a więc Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Polski.

Politico zwróciło uwagę, że wcześniej niektórzy europejscy przywódcy poszukiwali jednego negocjatora, który "zmierzyłby się z Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem, zapewnił Ukrainie sprawiedliwe porozumienie pokojowe oraz zabezpieczył bezpieczeństwo kontynentu".

Jednak zdaniem serwisu "nigdy nie było szans", aby wyłonić taką osobę. Jak podkreślono, dążenie do wybrania jednego przedstawiciela, który przemawiałby w imieniu całej Europy, "było zrozumiałe". Mimo to napotkano na dwie przeszkody, które uniemożliwiły takie rozwiązanie.

Negocjacje w sprawie Ukrainy. Politico: Europa ma zbyt wielu interesariuszy

Po pierwsze Politico zwróciło uwagę, że ostatnie rozmowy w Abu Zabi miały charakter techniczny i odbywały się między wysokimi rangą urzędnikami. Oznacza to, że na miejscu nie było "wielkich graczy" tj. Władimir Putin, Donald Trump czy Wołodymyr Zełenski. Zamiast tego w rozmowach uczestniczyli m.in. doradca Kremla czy szef ukraińskiego wywiadu.

"Jeśli ci urzędnicy poczynią postępy w kierunku porozumienia, przywódcy bez wątpienia zechcą się w nie zaangażować. Ostatecznie to przywódcy będą podpisywać wszelkie późniejsze porozumienia pokojowe - i nie ma ograniczeń co do liczby prezydentów i premierów UE, którzy mogliby dołączyć do takiego spotkania jako sygnatariusze lub gwaranci ostatecznego porozumienia" - czytamy w publikacji serwisu.

Drugim problemem wymienionym przez serwis była "kwestia strukturalna". Po stronie europejskiej jest bowiem "zbyt wielu interesariuszy o równie ważnych, ale bardzo odmiennych interesach i kompetencjach". Sprawiło to, że konsolidacja wszystkich wątków pod przewodnictwem jednej osoby była niemożliwa.

- Powodem, dla którego Europa nie znalazła ani jednej osoby, która mogłaby reprezentować cały kontynent, jest to, że Europa nie jest superpaństwem - powiedział w rozmowie z Politico jeden z dyplomatów Unii Europejskiej, który postanowił zachować anonimowość.

Wojna w Ukrainie. Zakończeniem konfliktu zainteresowani są nie tylko członkowie UE

Urzędnik podkreślił też, że kwestią zakończenia wojny w Ukrainie zainteresowani są nie tylko członkowie UE, ale także takie kraje jak Wielka Brytania, Norwegia oraz Turcja i Mołdawia. - Kto może obiecać wysłanie wojsk lądowych w imieniu reszty Europy? Kto może zaoferować miliardy dolarów finansowania? To trudne - mówił dyplomata.

Ostatecznie urzędnicy zaangażowani w sprawę porozumienia między Ukrainą a Rosją doszli do wniosku, że konieczne jest, aby Europę - podobnie jak to miało miejsce dotychczas - reprezentował zespół, "choć oddalony o jeden stopień od głównego forum negocjacyjnego".

Politico podkreśliło też, że samym powodem, dla którego amerykańscy i ukraińscy urzędnicy chcą udziału zespołu z Europy, jest też przekonanie, że rozpoczęcie dyskusji na temat przekształcenia struktur bezpieczeństwa kontynentu "mogłoby doprowadzić do bardziej kooperatywnego podejścia ze strony Rosji".

Źródło: Politico



