W skrócie Aktywność wulkanu Etna ponownie zakłóciła operacje lotnicze na Sycylii, skutkując wstrzymaniem przylotów i odlotów na lotnisku w Katanii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło podróżującym bieżące monitorowanie statusu lotów oraz rozważenie korzystania z alternatywnych lotnisk w regionie.

Odyseusz to darmowy system MSZ wspierający polskich podróżnych za granicą w sytuacjach kryzysowych.

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W poniedziałek wieczorem dyrekcja lotniska w Katanii poinformowała o zawieszeniu ruchu lotniczego z powodu kolejnej aktywności Etny. Początkowo ograniczenia obejmowały przyloty, jednak później zdecydowano o wstrzymaniu zarówno przylotów, jak i odlotów. Wcześniejsze zawieszenie miało obowiązywać do godz. 16, a następnie zostało przedłużone do godz. 22.

Sytuacja zmieniła się wieczorem. Dyrekcja portu poinformowała, że ograniczenia w ruchu lotniczym zostają przedłużone do wtorku do godz. 10 rano. Powodem jest aktywność wulkaniczna Etny oraz związane z nią ograniczenia w przestrzeni powietrznej.

MSZ ostrzega podróżnych. Wskazuje alternatywne lotniska

Do sytuacji odniósł się polski resort dyplomacji. Na profilu systemu Odyseusz na platformie X przekazano, że aktywność Etny powoduje "utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii". MSZ zaznaczyło jednocześnie, że zakłócenia mogą wpływać również na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie.

Resort spraw zagranicznych zalecił osobom podróżującym z Sycylii "bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży".

MSZ wskazało również rozwiązanie dla osób, których połączenia zostaną odwołane. "W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie" - przekazano w komunikacie.

Zalecenia mają związek nie tylko z sytuacją w samej Katanii, ale z możliwością wystąpienia zakłóceń także w innych portach lotniczych regionu. Ostateczny status konkretnego połączenia pasażerowie powinni sprawdzać u swoich przewoźników.

To kolejny problem z lotami na Sycylii. W sierpniu odwołano setki połączeń

Obecna sytuacja jest kolejnym w ostatnim czasie przypadkiem, gdy aktywność Etny wpływa na funkcjonowanie lotnictwa na Sycylii. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność wulkanu doprowadziła do wielodniowego paraliżu lotniska w Katanii. Wówczas odwołano kilkaset lotów.

Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów Europy, a jej erupcje i emisje popiołu mogą prowadzić do czasowego zamykania przestrzeni powietrznej ze względów bezpieczeństwa.

Odyseusz pomaga Polakom za granicą. To darmowy system MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że Odyseusz jest bezpłatnym serwisem służącym do rejestrowania podróży zagranicznych obywateli Polski. W przypadku sytuacji kryzysowej zgłoszenie umożliwia służbom konsularnym szybki kontakt z osobami przebywającymi w danym miejscu oraz przekazanie im ważnych informacji i ostrzeżeń.

System może być szczególnie przydatny w przypadku wydarzeń takich jak klęski żywiołowe, konflikty zbrojne, zamieszki czy inne sytuacje nadzwyczajne. Rejestracja podróży jest dobrowolna, a MSZ wykorzystuje przekazane informacje m.in. do kontaktu z obywatelami, którzy mogą potrzebować pomocy.



