Estonia zamyka przejście graniczne. "Żołnierzy rosyjskich więcej niż zwykle"

Krzysztof Ryncarz

Estonia zamknęła w piątek przejście graniczne z Rosją w Saatse, po tym jak zauważono w okolicy większą niż zwykle liczbę rosyjskich strażników granicznych i żołnierzy. Decyzję podjęto, aby zapobiec potencjalnym prowokacjom - przekazała estońska Straż Graniczna.

Estonia zamknęła przejście graniczne z Rosją
Estonia zamknęła przejście graniczne z Rosją

W skrócie

  • Estonia zamknęła przejście graniczne z Rosją z powodu wzmożonej aktywności rosyjskich żołnierzy.
  • Estońscy strażnicy graniczni początkowo ostrzegali kierowców i proponowali objazdy, ale ostatecznie zdecydowano o pełnym zamknięciu przejścia.
  • Inne przejścia graniczne z Rosją pozostają otwarte mimo niedawnych prowokacji ze strony Rosji.
- Rosyjscy strażnicy graniczni regularnie patrolują przejście graniczne w Saatse, ponieważ jest to ich terytorium. Dzisiaj zauważono tam jednak większy niż zwykle ruch - przekazał w piątek dowódca lokalnej Straży Granicznej Künter Pedoski, cytowany przez estońskiego nadawcę ERR.

    - Zdecydowaliśmy się zamknąć drogę, aby zapobiec ewentualnym prowokacjom i incydentom, ponieważ naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Estonii - dodał.

    Estonia. Straż Graniczna ostrzega kierowców i zamyka przejście graniczne z Rosją

    Estońska Straż Graniczna poinformowała, że początkowo po obu stronach drogi prowadzącej do granicy ustawiono patrole, które ostrzegały kierowców przed przejeżdżaniem przez granicę z Rosją z uwagi na wzmożoną aktywność rosyjskich żołnierzy.

    Proponowano im również wybranie innej trasy, ale "pomimo to znaleźli się tacy, którzy mimo wszystko chcieli kontynuować swoją podróż tą drogą" - przekazał Pedoski.

    Ostatecznie jednak zdecydowano o całkowitym zamknięciu przejścia granicznego. Jak informują estońskie służby, osoby chcące przekroczyć granicę z Rosją powinny udać się na przejścia graniczne Värska, Treski, Matsuri lub Sesniki, które pozostają otwarte.

    W ostatnich tygodniach Rosja przeprowadzała prowokacje wymierzone m.in. w Estonię. We wrześniu rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną i pozostawały w niej przez 12 minut.

    Źródło: ERR

