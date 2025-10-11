W skrócie Estonia zamknęła przejście graniczne z Rosją z powodu wzmożonej aktywności rosyjskich żołnierzy.

Estońscy strażnicy graniczni początkowo ostrzegali kierowców i proponowali objazdy, ale ostatecznie zdecydowano o pełnym zamknięciu przejścia.

Inne przejścia graniczne z Rosją pozostają otwarte mimo niedawnych prowokacji ze strony Rosji.

- Rosyjscy strażnicy graniczni regularnie patrolują przejście graniczne w Saatse, ponieważ jest to ich terytorium. Dzisiaj zauważono tam jednak większy niż zwykle ruch - przekazał w piątek dowódca lokalnej Straży Granicznej Künter Pedoski, cytowany przez estońskiego nadawcę ERR.

- Zdecydowaliśmy się zamknąć drogę, aby zapobiec ewentualnym prowokacjom i incydentom, ponieważ naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Estonii - dodał.

Estońska Straż Graniczna poinformowała, że początkowo po obu stronach drogi prowadzącej do granicy ustawiono patrole, które ostrzegały kierowców przed przejeżdżaniem przez granicę z Rosją z uwagi na wzmożoną aktywność rosyjskich żołnierzy.

Proponowano im również wybranie innej trasy, ale "pomimo to znaleźli się tacy, którzy mimo wszystko chcieli kontynuować swoją podróż tą drogą" - przekazał Pedoski.

Ostatecznie jednak zdecydowano o całkowitym zamknięciu przejścia granicznego. Jak informują estońskie służby, osoby chcące przekroczyć granicę z Rosją powinny udać się na przejścia graniczne Värska, Treski, Matsuri lub Sesniki, które pozostają otwarte.

W ostatnich tygodniach Rosja przeprowadzała prowokacje wymierzone m.in. w Estonię. We wrześniu rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną i pozostawały w niej przez 12 minut.

Źródło: ERR

