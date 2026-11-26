W skrócie Premier Łotwy Andris Kulbergs skrytykował decyzję Estonii o zamknięciu granicy z Rosją, zarzucając władzom w Tallinnie brak wcześniejszych konsultacji z sąsiadami.

Estońskie przejścia graniczne z Rosją zostaną zamknięte dla ruchu podróżnych i transportu drogowego na okres pół roku, począwszy od wtorku 1 grudnia.

Rząd Estonii podjął decyzję o zamknięciu granicy w odpowiedzi na rosyjskie akty sabotażu wymierzone w estońskie firmy zbrojeniowe współpracujące z Ukrainą.

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Jak wskazał Andris Kulbergs w rozmowie z telewizją TV3, kwestię zawieszenia ruchu na przejściach granicznych Estonii należało dokładnie rozważyć i skoordynować z Litwą oraz Łotwą.

Podkreślił, że wstrzymanie ruchu z Rosją jest szczególnie istotne ze względu na transport towarów, w tym tych, które są już w drodze. Premier Łotwy wyraził przekonanie, że władze Estonii, zamykając granicę z Rosją, podjęły zbyt pochopną decyzję.

Estonia zamyka granicę z Rosją. Premier Łotwy reaguje

Rząd Łotwy w związku z decyzją Estonii rozważa obecnie różne scenariusze - podkreślił premier w programie telewizji TV3. Łotwa ma również wspólną granicę z Białorusią.

Dowództwo łotewskiej straży granicznej już przestrzegło, że w związku z zamknięciem trasy do Rosji przez Estonię, ruch w kierunku wschodnim przez Łotwę oraz ze wschodu znacząco się zwiększy.

Wszystkie punkty kontroli na estońsko-rosyjskiej granicy zostaną zamknięte dla podróżnych i transportu drogowego na okres pół roku począwszy od wtorku 1 grudnia.

Granica estońsko-rosyjska zostanie zamknięta. To reakcja na sabotaże

Rząd Estonii zdecydował się na zamknięcie granic z Rosją w reakcji na zaplanowane akty sabotażu, których celem stały się estońskie firmy sektora zbrojeniowego, w tym produkujące bezzałogowce i współpracujące z Ukrainą.

Ostatni akt podpalenia zakładu firmy Threod Systems, mieszczącego się pod Tallinnem, został udaremniony 14 listopada. Rząd ogłosił, że zamknie granicę wschodnią już następnego dnia od tego zdarzenia.

Według estońskiego kontrwywiadu za sabotażem stał rosyjski wywiad wojskowy GRU, a w związku z podpalenia zatrzymani zostali obywatele Łotwy.

Prezydent Estonii Ulle Madise również zwróciła uwagę, że decyzja o zamknięciu granicy z Rosją powinna zostać podjęta w oparciu o analizę skutków ekonomicznych, humanitarnych oraz dyplomatycznych, jak i kwestii bezpieczeństwa. Jej zdaniem rząd nie może reagować "emocjonalnie" na rosyjskie działania.



