Wybuch miał miejsce we wtorek w położonej w centrum Tallina galerii handlowej Kristiine. Ok. godz. 14:20 czasu lokalnego (13:20 czasu polskiego) pod nogi wchodzącego do budynku mężczyzny rzucono ładunek wybuchowy domowej roboty.

"Na szczęście, 34-letni mężczyzna nie odniósł w wyniku eksplozji poważniejszych obrażeń, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformował Hisko Vares z estońskiej policji.

Estonia: Nastolatek skonstruował bombę i odpalił ją w centrum handlowym

Funkcjonariusze zatrzymali na miejscu 14-latka, który miał skonstruować bombę. W celu przesłuchania chłopak został przewieziony do aresztu śledczego.

"Na podstawie zgromadzonych dowodów możemy stwierdzić, że materiał wybuchowy sporządzono z domowych środków chemicznych, które w wyniku reakcji doprowadziły do eksplozji" - przekazała policja w oświadczeniu.

Motywy działania nastolatka nie są znane. Wobec chłopaka wszczęto postępowanie o naruszenie porządku publicznego - podał "Posttimees".