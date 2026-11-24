W skrócie Ukraińskie drony zatopiły w libijskim porcie Bengazi rosyjską korwetę rakietową Merkury, co ekspert Joachim Weber uznał za poważne naruszenie prawa międzynarodowego.

Niemiecki ekspert ds. bezpieczeństwa ostrzega, że ataki Ukrainy na cele w krajach neutralnych mogą doprowadzić do niebezpiecznej eskalacji konfliktu i zaangażowania NATO.

Podczas rosyjskich ostrzałów Ukrainy w minionych dniach zginęło co najmniej osiem osób, a trzy rosyjskie pociski spadły na terytorium wschodniej Polski.

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Portal niemieckiego dziennika informacyjnego Tagesschau przypomina, że w ostatnim tygodniu zaatakowano rosyjskie jednostki zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i u wybrzeży Libii.

"To poważne naruszenie prawa międzynarodowego"

W sobotę rano na wodach międzynarodowych w pobliżu Zatoki Fińskiej doszło do pożaru rosyjskiego statku towarowego Sparta II. Fińskie ministerstwo obrony przekazało, że prawdopodobnie doszło do ataku drona, jednak Kijów nie przyznał się do ataku.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził natomiast skuteczne uderzenia w rosyjskie cele na Morzu Śródziemnym. W wyniku ataku dronów w porcie w Bengazi zatonęła rosyjska korweta rakietowa Merkury. Uderzono również w statek handlowy, który według Kijowa wchodził w skład tzw. rosyjskiej floty cieni.

- Nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, że Ukraina atakuje rosyjskie cele - zarówno te uzasadnione militarnie, jak i zgodne z prawem - twierdzi Joachim Weber, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Bonn. Zaznaczył, że działania odwetowe nie muszą ograniczać się wyłącznie do obrony lądowej na froncie. W jego ocenie Kijów może uderzać w głębi Rosji, jak i na rosyjskich wodach przybrzeżnych. Ostatnie ataki rzucają jednak nowe światło na dalszy los konfliktu.

- Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że okręt wojenny jest legalnym celem. Jednak ten okręt znajduje się w kraju neutralnym, Libii, który nie jest stroną wojny rosyjsko-ukraińskiej. To poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Przy takim eskalowaniu działań, które bez wątpienia prowadzą do zaostrzenia konfliktu, cała sytuacja wojenna nie będzie zmierzać w korzystnym kierunku - stwierdził ekspert.

Niemiecki ekspert obawia się ataków. "Możliwe rozszerzenie wojny"

Weber wskazuje, że zatopiona jednostka prawdopodobnie nie odgrywała dotąd żadnej roli w wojnie. Upatruje w tym próby prowokacji Ukrainy i wymuszenia reakcji Rosji. Przywołuje komentarze rosyjskich blogerów wojskowych, którzy nawołują do wytropienia kraju, dzięki któremu był możliwy atak w libijskim porcie.

- Gdyby okazało się - i to są spekulacje - że któryś z krajów UE lub NATO świadomie lub nieświadomie udostępnił port ukraińskiemu okrętowi-matce tych dronów, to zagrożenie stałoby się realne. A to oznaczałoby możliwe rozszerzenie wojny. Wiąże się to zatem ze znacznym ryzykiem eskalacji - ocenił ekspert. W przypadku czarnego scenariusza - nagłego rozszerzenia konfliktu i uruchomienia Artykułu 5 NATO - Rosja znalazłaby się w stanie wojny z kilkudziesięcioma innymi państwami. Ekspert twierdzi, że oznaczałoby to zmniejszenie presji na Ukrainę "o ok. 90 proc.".

Weber dodaje, że nowa forma ataków ze strony Kijowa może okazać się kontrproduktywna. Za przykład podaje ataki na rosyjskie statki eksportujące zboże. W odwecie Rosja podjęła masowe działania przeciwko ukraińskim statkom i portom. Teraz ataki koncentrują się na obiektach energetycznych.

- Z ukraińskiej perspektywy rozumiem to, bo oni nie wiedzą, jak inaczej bronić się przed tak przytłaczająco potężnym wrogiem. Ale to wszystko może bardzo szybko okazać się dla Ukrainy kontrproduktywne. Widzieliśmy to w przypadku eksportu zboża i może to stać się niezwykle niebezpieczne dla nas wszystkich, jeśli Rosjanie w końcu zdecydują się uderzyć w źródła takich ataków w państwach trzecich i na wodach międzynarodowych - podaje ekspert.

Zdjęcie satelitarne pokazujące skalę uderzenia Handout AFP

Rosja atakuje i prowokuje NATO. Apel polskiego premiera

W czasie, gdy ukraińskie służby biorą na cel rosyjskie jednostki, Rosja wciąż ostrzeliwuje cele cywilne w całej Ukrainie. Z danych Sił Powietrznych Ukrainy wynika, że z czwartku na piątek użyto 20 rakiet balistycznych, 80 pocisków manewrujących oraz 400 dronów różnego typu. W uderzeniach zginęło co najmniej osiem osób, a 28 zostało rannych.

W trakcie masowego ostrzału Ukrainy na terenie wschodniej Polski spadły trzy rosyjskie pociski. Premier RP Donald Tusk podczas poniedziałkowego spotkania Grupy Wyszehradzkiej wskazywał, że agresja Moskwy przekroczyła granice Ukrainy.

- Chciałbym bardzo, aby Ukraina była w stanie zestrzeliwać rakiety rosyjskie, które są wymierzone w terytorium Unii Europejskiej, w tym w polskie terytorium. I dlatego będę was prosił o solidarną, wspólną akcję europejską wsparcia Ukrainy, bo to jest wyraz solidarności z Polską i z całą Europą, nie tylko z Ukrainą - apelował do sojuszników.



