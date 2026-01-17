Eskalacja w sprawie Grenlandii. Trump zdecydował, zadaje nowy cios

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Donald Trump zapowiedział nałożenie opłat celnych w wysokości 10 proc. wobec ośmiu państw, które otwarcie sprzeciwiły się planom USA dotyczącym przejęcia kontroli nad Grenlandią. Chodzi o Danię, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię, Finlandię, Norwegię i Szwecję. Prezydent USA podał konkretne terminy - opisuje Reuters.

Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy oznaczonej pieczęcią prezydenta Stanów Zjednoczonych, w tle flaga USA i inne osoby ubrani formalnie, atmosfera oficjalna.
Nowa zapowiedź Donalda Trumpa. Chodzi o GrenlandięJOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES / AFPAFP

W skrócie

  • Donald Trump ogłosił nałożenie 10-procentowych ceł na osiem krajów, które sprzeciwiły się amerykańskim planom dotyczącym Grenlandii.
  • Cła mają wzrosnąć do 25 procent od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu wyspy.
  • Do Grenlandii skierowano niewielkie oddziały żołnierzy z kilku państw europejskich w celu prowadzenia ćwiczeń.
  • W Kopenhadze tysiące osób protestowały przeciwko amerykańskiej polityce wobec Grenlandii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump ogłosił swój ruch w sobotę we wpisie na platformie Truth Social.

Stany Zjednoczone planują nałożyć od 1 lutego cła w wysokości 10 proc. na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię.

"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.

USA-Grenlandia. Trump poszedł o krok dalej. Nałoży cła na osiem państw

Zarazem republikanin oskarżył przywódców wyżej wymienionych państw o "prowadzenie niebezpiecznej gry" w kwestii Grenlandii. "Podjęli ryzyko na poziomie, którego nie da się utrzymać" - podkreślił.

Administracja Donalda Trumpa od miesięcy stoi na stanowisku, że strategiczna wyspa jest Amerykanom potrzebna dla zapewnienia "bezpieczeństwa narodowego". Sam prezydent przekonywał, że zakusy na ten potężny obszar mają Rosja i Chiny.

Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ formalnie nadzór nad Grenlandią sprawuje Dania. Mieszkańcy wyspy cieszą się sporą autonomią, posiadają własny rząd i parlament.

Zobacz również:

Prezydent Trump wziął udział w ceremonii z okazji zmiany nazwy części Palm Beach Southern Boulevard na "President Donald J. Trump Boulevard". Na zdjęciu prezydencka limuzyna, tzw. Bestia, zaparkowana przy głównym wejściu do rezydencji w Mar-a-Lago
Świat

Floryda ku czci Trumpa. "Bez precedensu"

Grzegorz Lepak
Grzegorz Lepak

    Działania przywódcy USA zmierzają do konfliktu dyplomatycznego, a w najgorszym przypadku militarnego, między sojusznikami w ramach NATO. Dania - wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi - była wśród państw założycielskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

    Europa reaguje na zakusy Trumpa. Wysłali żołnierzy na Grenlandię

    Ruch Trumpa wobec grupy ośmiu państw jest odpowiedzią na wysłanie do Grenlandii niewielkich oddziałów żołnierzy w celu prowadzenia ćwiczeń.

    Pierwsi francuscy żołnierze są już na Grenlandii - poinformował w czwartek prezydent Emmanuel Macron w noworocznym przemówieniu skierowanym do sił zbrojnych. Dzień wcześniej zwiększenie liczby kontyngentów wojskowych ogłosił duński resort obrony.

    W ćwiczeniach "Operation Arctic Endurance" biorą udział także Szwecja, Finlandia, Norwegia, Holandia i Niemcy. Premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie będzie uczestniczyć w manewrach.

    Zobacz również:

    Samolot Airbus A330 MRTT należący do francuskiej armii
    Świat

    Tajemnicze loty nad Grenlandią. Niemcy wyczarterowali polski samolot

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

      "Ręce precz od Grenlandii". Tysiące protestujących na ulicach Kopenhagi

      Zapowiedzi Donalda Trumpa wobec Grenlandii wywołały falę oburzenia w Danii. W sobotę tysiące protestujących wyszło na ulice Kopenhagi, by sprzeciwić się amerykańskim planom aneksji wyspy.

      Duńczycy maszerują, skandując hasła "ręce precz od Grenlandii" i "Grenlandia nie jest na sprzedaż". - Widać wiele haseł, które są agresywne w stosunku do amerykańskiego prezydenta - relacjonował reporter Polsat News Tomasz Lejman.

      Źródło: Reuters, Interia

      Zobacz również:

      Donald Trump zakpił z Emmanuela Macrona. W tle amerykańskie cła
      Świat

      Donald Trump zakpił z europejskiego przywódcy. "Powiedziałem mu..."

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
      Siemoniak w ''Graffiti'' po spotkaniu z prezydentem: Służby specjalne nie były zaangażowane w kampanię prezydenckąPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze