Eskalacja w sprawie Grenlandii. Trump zdecydował, zadaje nowy cios

W skrócie Donald Trump ogłosił nałożenie 10-procentowych ceł na osiem krajów, które sprzeciwiły się amerykańskim planom dotyczącym Grenlandii.

Cła mają wzrosnąć do 25 procent od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu wyspy.

Do Grenlandii skierowano niewielkie oddziały żołnierzy z kilku państw europejskich w celu prowadzenia ćwiczeń.

W Kopenhadze tysiące osób protestowały przeciwko amerykańskiej polityce wobec Grenlandii.

Donald Trump ogłosił swój ruch w sobotę we wpisie na platformie Truth Social.

"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.

USA-Grenlandia. Trump poszedł o krok dalej. Nałoży cła na osiem państw

Zarazem republikanin oskarżył przywódców wyżej wymienionych państw o "prowadzenie niebezpiecznej gry" w kwestii Grenlandii. "Podjęli ryzyko na poziomie, którego nie da się utrzymać" - podkreślił.

Administracja Donalda Trumpa od miesięcy stoi na stanowisku, że strategiczna wyspa jest Amerykanom potrzebna dla zapewnienia "bezpieczeństwa narodowego". Sam prezydent przekonywał, że zakusy na ten potężny obszar mają Rosja i Chiny.

Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ formalnie nadzór nad Grenlandią sprawuje Dania. Mieszkańcy wyspy cieszą się sporą autonomią, posiadają własny rząd i parlament.

Działania przywódcy USA zmierzają do konfliktu dyplomatycznego, a w najgorszym przypadku militarnego, między sojusznikami w ramach NATO. Dania - wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi - była wśród państw założycielskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Europa reaguje na zakusy Trumpa. Wysłali żołnierzy na Grenlandię

Ruch Trumpa wobec grupy ośmiu państw jest odpowiedzią na wysłanie do Grenlandii niewielkich oddziałów żołnierzy w celu prowadzenia ćwiczeń.

Pierwsi francuscy żołnierze są już na Grenlandii - poinformował w czwartek prezydent Emmanuel Macron w noworocznym przemówieniu skierowanym do sił zbrojnych. Dzień wcześniej zwiększenie liczby kontyngentów wojskowych ogłosił duński resort obrony.

W ćwiczeniach "Operation Arctic Endurance" biorą udział także Szwecja, Finlandia, Norwegia, Holandia i Niemcy. Premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie będzie uczestniczyć w manewrach.

"Ręce precz od Grenlandii". Tysiące protestujących na ulicach Kopenhagi

Zapowiedzi Donalda Trumpa wobec Grenlandii wywołały falę oburzenia w Danii. W sobotę tysiące protestujących wyszło na ulice Kopenhagi, by sprzeciwić się amerykańskim planom aneksji wyspy.

Duńczycy maszerują, skandując hasła "ręce precz od Grenlandii" i "Grenlandia nie jest na sprzedaż". - Widać wiele haseł, które są agresywne w stosunku do amerykańskiego prezydenta - relacjonował reporter Polsat News Tomasz Lejman.

