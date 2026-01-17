Eskalacja w sprawie Grenlandii. Trump zdecydował, zadaje nowy cios
Donald Trump zapowiedział nałożenie opłat celnych w wysokości 10 proc. wobec ośmiu państw, które otwarcie sprzeciwiły się planom USA dotyczącym przejęcia kontroli nad Grenlandią. Chodzi o Danię, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię, Finlandię, Norwegię i Szwecję. Prezydent USA podał konkretne terminy - opisuje Reuters.
W skrócie
- Donald Trump ogłosił nałożenie 10-procentowych ceł na osiem krajów, które sprzeciwiły się amerykańskim planom dotyczącym Grenlandii.
- Cła mają wzrosnąć do 25 procent od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu wyspy.
- Do Grenlandii skierowano niewielkie oddziały żołnierzy z kilku państw europejskich w celu prowadzenia ćwiczeń.
- W Kopenhadze tysiące osób protestowały przeciwko amerykańskiej polityce wobec Grenlandii.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Donald Trump ogłosił swój ruch w sobotę we wpisie na platformie Truth Social.
Stany Zjednoczone planują nałożyć od 1 lutego cła w wysokości 10 proc. na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię.
"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.
USA-Grenlandia. Trump poszedł o krok dalej. Nałoży cła na osiem państw
Zarazem republikanin oskarżył przywódców wyżej wymienionych państw o "prowadzenie niebezpiecznej gry" w kwestii Grenlandii. "Podjęli ryzyko na poziomie, którego nie da się utrzymać" - podkreślił.
Administracja Donalda Trumpa od miesięcy stoi na stanowisku, że strategiczna wyspa jest Amerykanom potrzebna dla zapewnienia "bezpieczeństwa narodowego". Sam prezydent przekonywał, że zakusy na ten potężny obszar mają Rosja i Chiny.
Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ formalnie nadzór nad Grenlandią sprawuje Dania. Mieszkańcy wyspy cieszą się sporą autonomią, posiadają własny rząd i parlament.
Działania przywódcy USA zmierzają do konfliktu dyplomatycznego, a w najgorszym przypadku militarnego, między sojusznikami w ramach NATO. Dania - wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi - była wśród państw założycielskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Europa reaguje na zakusy Trumpa. Wysłali żołnierzy na Grenlandię
Ruch Trumpa wobec grupy ośmiu państw jest odpowiedzią na wysłanie do Grenlandii niewielkich oddziałów żołnierzy w celu prowadzenia ćwiczeń.
Pierwsi francuscy żołnierze są już na Grenlandii - poinformował w czwartek prezydent Emmanuel Macron w noworocznym przemówieniu skierowanym do sił zbrojnych. Dzień wcześniej zwiększenie liczby kontyngentów wojskowych ogłosił duński resort obrony.
W ćwiczeniach "Operation Arctic Endurance" biorą udział także Szwecja, Finlandia, Norwegia, Holandia i Niemcy. Premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie będzie uczestniczyć w manewrach.
"Ręce precz od Grenlandii". Tysiące protestujących na ulicach Kopenhagi
Zapowiedzi Donalda Trumpa wobec Grenlandii wywołały falę oburzenia w Danii. W sobotę tysiące protestujących wyszło na ulice Kopenhagi, by sprzeciwić się amerykańskim planom aneksji wyspy.
Duńczycy maszerują, skandując hasła "ręce precz od Grenlandii" i "Grenlandia nie jest na sprzedaż". - Widać wiele haseł, które są agresywne w stosunku do amerykańskiego prezydenta - relacjonował reporter Polsat News Tomasz Lejman.
Źródło: Reuters, Interia