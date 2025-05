Eskalacja na linii Indie - Pakistan. Są ofiary i ranni po atakach

Według informacji przekazanej przez rzecznika, siły zbrojne Pakistanu zestrzeliły pięć indyjskich maszyn, w tym trzy samoloty Rafale i po jednym Su-30 oraz MiG-29. Miały one zostać zestrzelone, gdy znajdowały się w indyjskiej przestrzeni powietrznej.

Od rana pojawiają się informacje na temat liczby rannych. Według danych podanych przez indyjską policję co najmniej 36 osób zginęło, a 94 zostały ranne w Indiach i Pakistanie wskutek wzajemnych ataków tych państw.

Z kolei indyjska policja poinformowała o co najmniej 10 zabitych i 48 osobach z obrażeniami.

Z kolei linie Air India poinformowały, że dwa międzynarodowe loty, zmierzające do Amritsar w stanie Pendżab w północno-zachodnich Indiach, blisko granicy z Pakistanem, zostały przekierowane do Delhi. Przewoźnik odwołał też loty z kilku lotnisk w regionie do godz. 12 w środę.