Sakurajima to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Japonii. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) przekazała, że w wyniku eksplozji, która miała miejsce przed świtem, słup popiołu i dymu miał wysokość ponad 4400 metrów.

Agencja Kyodo podała, że nie ma informacji o ofiarach, ani zniszczeniach.

Japonia. Erupcja wulkanu. Apel do mieszkańców

Służby wydały ostrzeżenie przed jego "umiarkowanym" opadem w prefekturach Kagoshima i Miyazaki.

"Proszę podjąć środki ostrożności, aby chronić się przed popiołem, na przykład używając parasoli lub masek, i upewnić się, że jedziecie powoli" - zaapelowano do mieszkańców regionu dotkniętego erupcją.

Japonia. Wulkan Sakurajima popularną atrakcją

Wulkan Sakurajima jest jedną z bardziej popularnych atrakcji turystycznych Japonii. Z powodu częstych erupcji lokalne władze ograniczyły dostęp do niego.

Japonia leży w tak zwanym pacyficznym pasie ognia, na styku płyt tektonicznych, co wiąże się z częstymi trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów.

