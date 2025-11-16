Erupcja wulkanu w Japonii. Słup dymu miał kilka tysięcy metrów
Doszło do erupcji wulkanu Sakurajima w prefekturze Kagoshima w Japonii. W związku z tym wydano ostrzeżenie przed opadami popiołu w południowej części wyspy Kiusiu. Słup popiołu i dymu miał wysokość ponad czterech tysięcy metrów.
Sakurajima to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Japonii. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) przekazała, że w wyniku eksplozji, która miała miejsce przed świtem, słup popiołu i dymu miał wysokość ponad 4400 metrów.
Agencja Kyodo podała, że nie ma informacji o ofiarach, ani zniszczeniach.
Japonia. Erupcja wulkanu. Apel do mieszkańców
Służby wydały ostrzeżenie przed jego "umiarkowanym" opadem w prefekturach Kagoshima i Miyazaki.
"Proszę podjąć środki ostrożności, aby chronić się przed popiołem, na przykład używając parasoli lub masek, i upewnić się, że jedziecie powoli" - zaapelowano do mieszkańców regionu dotkniętego erupcją.
Japonia. Wulkan Sakurajima popularną atrakcją
Wulkan Sakurajima jest jedną z bardziej popularnych atrakcji turystycznych Japonii. Z powodu częstych erupcji lokalne władze ograniczyły dostęp do niego.
Japonia leży w tak zwanym pacyficznym pasie ognia, na styku płyt tektonicznych, co wiąże się z częstymi trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów.