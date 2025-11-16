Erupcja wulkanu w Japonii. Słup dymu miał kilka tysięcy metrów

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Doszło do erupcji wulkanu Sakurajima w prefekturze Kagoshima w Japonii. W związku z tym wydano ostrzeżenie przed opadami popiołu w południowej części wyspy Kiusiu. Słup popiołu i dymu miał wysokość ponad czterech tysięcy metrów.

Erupcja wulkanu Sakurajima z 7 czerwca 2023 roku
Erupcja wulkanu Sakurajima z 7 czerwca 2023 rokuKATSUMI TANAKAAFP

Sakurajima to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Japonii. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) przekazała, że w wyniku eksplozji, która miała miejsce przed świtem, słup popiołu i dymu miał wysokość ponad 4400 metrów.

Agencja Kyodo podała, że nie ma informacji o ofiarach, ani zniszczeniach.

Japonia. Erupcja wulkanu. Apel do mieszkańców

Służby wydały ostrzeżenie przed jego "umiarkowanym" opadem w prefekturach Kagoshima i Miyazaki.

Zobacz również:

Erupcja wulkanu Lewotobi Laki-laki w Indonezji. Kilkadziesiąt osób ewakuowano
Świat

Seria wulkanicznych erupcji na wyspie. Najwyższy stopień zagrożenia

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    "Proszę podjąć środki ostrożności, aby chronić się przed popiołem, na przykład używając parasoli lub masek, i upewnić się, że jedziecie powoli" - zaapelowano do mieszkańców regionu dotkniętego erupcją.

    Japonia. Wulkan Sakurajima popularną atrakcją

    Wulkan Sakurajima jest jedną z bardziej popularnych atrakcji turystycznych Japonii. Z powodu częstych erupcji lokalne władze ograniczyły dostęp do niego.

    Zobacz również:

    Amerykański wulkan St. Helens pokryły chmury pyłu. Nie była to erupcja - wiatr podniósł ślady kataklizmu sprzed 45 lat
    Świat

    Z krateru wzbiły się tumany pyłu. Po chwili wszystko stało się jasne

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

      Japonia leży w tak zwanym pacyficznym pasie ognia, na styku płyt tektonicznych, co wiąże się z częstymi trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów.

      Zobacz również:

      Teneryfa. Symulacja sytuacji kryzysowej (fot. wulkan Teide)
      Świat

      Wielkie ćwiczenia, obawiają się wybuchu wulkanu. Szykują się na najgorsze

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Szefernaker w "Gościu Wydarzeń" uderza w Tuska: Nagrywa idiotyczne filmikiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze