Erdogan poprosił Putina o wsparcie. Planuje ofensywę przeciw Kurdom

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

- Turcja zwróciła się do Rosji o wsparcie w kwestii północnej Syrii - przekazał we wtorek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Jak uściślił, Ankara chce tam przeprowadzić ofensywę wojsk lądowych przeciwko Kurdom. To reakcja tureckich władz na listopadowy zamach w Stambule, o który oskarżyły Partię Pracujących Kurdystanu.

Zdjęcie Spotkanie Erdogana i Putina w sierpniu 2022 roku; zdj. ilustracyjne / MURAT KULA/AFP/East News / East News