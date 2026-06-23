W skrócie Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził wdzięczność Polsce za wsparcie procesu akcesji Turcji do Unii Europejskiej i wyraził oczekiwanie dalszej współpracy.

Podczas spotkania prezydenci Polski i Turcji omówili kwestie związane z partnerstwem w NATO, bezpieczeństwem europejskim, współpracą handlową oraz transportem.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Turcja jest kluczowym sojusznikiem Polski w NATO, a relacje między oboma krajami mają wielowiekową tradycję opartą na wzajemnym szacunku.

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Podczas swojej oficjalnej wizyty w Ankarze prezydent Karol Nawrocki spotkał się ze swoim tureckim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoganem. Gospodarz wykorzystał ten moment, aby podziękować Polsce za wsparcie, jakie nasz kraj okazuje Turcji na jej drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

- Zawsze podkreślamy, że chcemy rozwijać współpracę z Unią Europejską. W oparciu o wzajemne korzyści i szacunek. Dlatego chciałbym podziękować przy tej okazji Polsce za to, że wspiera proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej - mówił Erdogan. - Mam nadzieję, że to wsparcie będzie trwało nadal - dodał.

Nawrocki spotkał się z Erdoganem. W tle współpraca handlowa z Turcją

Według Erdogana podczas rozmowy politycy dyskutowali m.in. na temat współpracy w ramach NATO i partnerstwa dotyczącego wspólnej europejskiej architektury bezpieczeństwa.

Turecki prezydent wymienił również kilka innych kluczowych tematów, jakie poruszył w rozmowie z Nawrockim. Negocjacje dotyczyły choćby transportu czy wymiany handlowej między Polską a Turcją, która przebiła już wyznaczony cel w wysokości 10 mld dolarów rocznie. - Wyznaczyliśmy nowy cel: 15 mld dolarów rocznie - powiedział.

Szczyt NATO w Ankarze. Nawrocki: Turcja jednym z najważniejszych partnerów

Z efektów spotkania z Erdoganem zadowolony jest również prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa przekazała, że jednym z wiodących tematów wizyty są konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Podkreślił przy tym, jak ważne jest dla niego budowanie sojuszniczych relacji z Turcją.

- Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego (...). Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - ocenił prezydent po spotkaniu ze swoim tureckim odpowiednikiem.

Nawiązując do zaplanowanego w dniach 7-8 lipca szczytu NATO w Ankarze, Nawrocki stwierdził, że Turcja jest kluczowym partnerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa całej Europie.

- Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie, oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego - zaznaczył.

Dodał, że Warszawa z zadowoleniem patrzy na "aktywność Turcji jako partnera strategicznego Inicjatywy Trójmorza". Ponadto polski prezydent ocenił, że wizyta pokazała, iż "dotychczasowe doświadczenia relacji pomiędzy Polską, a Turcją, a także potencjał ogromnej współpracy między naszymi państwami, jest na doskonałym poziomie".





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