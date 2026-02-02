Epstein omawiał spotkania z Putinem. Oferował informacje o Trumpie

Jeffrey Epstein chciał wkupić się w łaski Władimira Putina. Z ujawnionych dokumentów wynika, że oskarżany finansista przez lata zabiegał o kontakt z rosyjskimi elitami, sondował możliwość spotkania z przywódcą i oferował Rosjanom informacje m.in. na temat Donalda Trumpa. "On (Trump) nie jest skomplikowany. Musi się pokazać, ze coś otrzymał. To takie proste" - napisał w jednej z wiadomości.

  • Jeffrey Epstein utrzymywał kontakty z osobami związanymi z rosyjskimi władzami i kilkukrotnie próbował zorganizować spotkanie z Władimirem Putinem.
  • Epstein oferował Rosjanom informacje, w tym dotyczące Donalda Trumpa, i sugerował doradztwo w sprawie stworzenia rosyjskiej kryptowaluty.
  • Z korespondencji wynika, że Epstein twierdził, iż posiada poufne informacje o działaniach na Kremlu oraz utrzymywał komunikację z osobami uznawanymi za powiązane z FSB.
Ujawnione przez Departament Sprawiedliwości USA dokumenty sugerują, że Epstein przez lata miał szerokie kontakty z Rosjanami z kręgów władz i wielokrotnie planował spotkać się z Władimirem Putinem, choć nie wskazują jednoznacznie, czy do takich spotkań doszło.

W jednym z ujawnionych e-maili z 2010 r. oskarżany o przestępstwa finansista - w odpowiedzi na zaproszenie na imprezę od nieznanej osoby podpisanej jako Vlad - zapytał, czy będzie potrzebował wizy, po czym dodał: Mam przyjaciela Putina, powinienem go o to (wizę) poprosić?

Epstein pisał o spotkaniach z Putinem. Pomóc miał były premier Norwegii

W kolejnych latach Epstein kilkakrotnie omawiał plany spotkań z Władimirem Putinem, głównie w rozmowach z byłym premierem Norwegii i ówczesnym sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjornem Jaglandem, którego uważał za osobę mającą dobre kontakty z rosyjskim przywódcą i mogącą pełnić rolę pośrednika.

Z korespondencji wynika, że relacje Epsteina i Jaglanda były bliskie - finansista nazywał go "dobrym kolegą", a Norweg wielokrotnie bywał w jego posiadłościach.

W e-mailu z 2011 r. Epstein sugerował, że wolałby spotkać się z Putinem w USA, uznając wizytę w Soczi za mało prawdopodobną. W 2013 r. ustawił przypomnienie "Jagland Putin Soczi", a dzień później pisał do byłego premiera Izraela Ehuda Baraka, że Putin miał poprosić go o spotkanie podczas forum w Petersburgu.

"Powiedziałem mu 'nie'. Jeśli (Putin) chce się spotkać, będzie musiał zarezerwować prawdziwy czas i prywatność. Zobaczymy, co się wydarzy" - dodał Epstein.

    Finansista miał doradzać Rosjanom stworzenie własnej kryptowaluty

    W czerwcu 2013 roku roku Epstein pisał, że w jego paryskim apartamencie będzie nocował Bill Gates, dodając, iż "Putin jest mile widziany na kolacji". W styczniu 2014 r. zwrócił się do Thorbjorna Jaglanda z prośbą o zorganizowanie spotkania z rosyjskim przywódcą, zaznaczając, że nie chce robić tego w zatłoczonym Davos.

    "Poza tym: Możesz wyjaśnić Putinowi, że powinna być zaawansowana rosyjska wersja bitcoina. To byłby najbardziej zaawansowany globalny instrument finansowy" - napisał Epstein. W innych wiadomościach wielokrotnie podsuwał temat rosyjskiej kryptowaluty.

    Z korespondencji Epsteina z inwestorem Doliny Krzemowej Joichim Ito wynika z kolei, że planował on spotkanie z Władimirem Putinem w lipcu 2014 r. wraz z miliarderem Reidem Hoffmanem, jednak zostało ono odwołane po zestrzeleniu samolotu MH17 nad Donbasem. Epstein uznał wtedy, że spotkanie byłoby "złym pomysłem".

    Informacje o Donaldzie Trumpie. "On nie jest skomplikowany"

    Rok później Epstein ponownie zwrócił się do Jaglanda z prośbą o zorganizowanie rozmowy z Putinem na temat gospodarki. Prośbę tę ponowił w czerwcu 2018 r., a kilka dni później sugerował, by Jagland przekazał Putinowi jego spostrzeżenia za pośrednictwem obecnego szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, zaznaczając, że podobnymi informacjami dzielił się wcześniej z ambasadorem Rosji przy ONZ Witalijem Czurkinem.

    "Czurkin był świetny. On zrozumiał Trumpa po naszych rozmowach. On (Trump) nie jest skomplikowany. On musi się pokazać, (udowodnić - red.), że coś otrzymał. To takie proste" - dodawał Epstein w rozmowie z Jaglandem.

      Nie jest jasne, czy którekolwiek ze spotkań doszło do skutku. Z dokumentów wynika jednak, że finansista planował odwiedzenie Rosji w czasie piłkarskich mistrzostw świata w 2018 r. oraz występował o wizę na przyjazd do Moskwy w kwietniu 2019 r.

      Epstein miał "wtyki" na Kremlu? Pisał też o Zełenskim

      Jak ujawniło Dossier Center, Epstein utrzymywał bliskie kontakty z Siergiejem Bieliakowem, współorganizatorem forum ekonomicznego w Petersburgu (SPIEF), którego grupa ta określa jako agenta FSB. W 2015 r., gdy Epstein poinformował go o próbie szantażu ze strony rosyjskiej modelki Guzel Ganiewej, Bieliakow przesłał mu szczegółowy raport na jej temat. W jednym z e-maili Epstein chwalił go jako "bardzo dobrego gościa".

      W 2014 r. Epstein pisał, że chciałby skonsultować się z byłym ambasadorem USA w Moskwie Billem Burnsem w sprawie ewentualnych kontaktów z wiceszefem Banku Centralnego Rosji, odpowiedzialnym za reakcję Moskwy na zachodnie sankcje. Twierdził przy tym, że Rosjanie oczekiwali od niego porad dotyczących przyciągania zagranicznych inwestycji.

      Z korespondencji wynika także, że Epstein sugerował posiadanie poufnych informacji o sytuacji na Kremlu. W e-mailu do Ehuda Baraka z 2013 r. Epstein poinformował go, że Putin planuje roszady na Kremlu i postawienie "tylko na bardzo zaufanych ludzi".

      W innych wiadomościach informował o rzekomym planowanym wystąpieniu Putina w Davos. W wymianie SMS-owej z 2019 r. na temat Ukrainy z byłym ministrem finansów i doradcą ekonomicznym Baracka Obamy Larrym Summersem finansista stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "szuka pomocy", lecz dodał, że Putin traktuje go z lekceważeniem, "mówiąc, że sterują nim Izraelczycy".

