W skrócie Światowa Organizacja Zdrowia wezwała Ugandę do ponownego zamknięcia granicy z Demokratyczną Republiką Konga w związku z epidemią Eboli.

W Ugandzie potwierdzono 19 przypadków zakażenia wirusem Eboli, głównie u osób przybyłych z Demokratycznej Republiki Konga.

WHO zapowiedziała nowy, sześciomiesięczny plan walki z epidemią z budżetem 518 milionów dolarów na wsparcie Konga, Ugandy i sąsiednich państw.

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Podczas poniedziałkowej wizyty w jednostce izolacyjnej w Ugandzie dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wskazał, że rząd w Kampali powinien pochylić się nad kwestią konieczności ponownego zamknięcia granicy z Demokratyczną Republiką Konga.

Jednocześnie pochwalił władze Ugandy za sprawne działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

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Pod koniec ubiegłego miesiąca Uganda zdecydowała się na tymczasowe zamknięcie granicy z Demokratyczną Republiką Konga. Ostatecznie wprowadziła jednak ograniczenia w podróżach.

Zdaniem Ghebreyesusa, takie rozwiązania nie przynoszą jednak zadowalającego efektu. W rozmowie z jednym z reporterów wyraził nadzieję, że władze w Kampali powrócą do poprzednio zastosowanego środka.

Do poniedziałku w Ugandzie odnotowano 19 potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem Eboli. Zmarły dwie osoby. Chorzy to przede wszystkim osoby, które przyjechały z Demokratycznej Republiki Konga.

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Najwyższa afrykańska agencja zdrowia publicznego Africa CDC poinformowała w poniedziałek o zwiększeniu się liczby potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem Eboli do 544.

Większość, bo aż 515, odnotowano w prowincji Ituri, stanowiącej epicentrum ogniska choroby. Zmarło 91 osób. Rządzący ostrzegają, że dynamika pojawiania się nowych przypadków wskazuje na "szybką i ciągłą" transmisję wirusa w społeczności.

Coraz szybszy rozwój epidemii budzi poważne obawy na arenie międzynarodowej. "W modelowych scenariuszach, z niskim poziomem izolacji pacjentów, epidemia może stać się jedną z największych, jakie kiedykolwiek udokumentowano" - ostrzega amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (ang. Centers for Disease Control and Prevention).

WHO ogłosiła w piątek nowy, sześciomiesięczny plan walki z wirusem. Strategia zakłada przeznaczenie łącznie 518 milionów dolarów na wsparcie Konga i Ugandy, a także przygotowanie sąsiednich państw na możliwe pojawienie się pierwszych przypadków zakażenia.

Źródło: Reuters





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