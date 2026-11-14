Epidemia w USA. Wzrosła liczba śmiertelnych przypadków, wiele zakażeń

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Kolejne śmiertelne przypadki odry odnotowano w piątek w Wisconsin i Pensylwanii. Zwiększyło to łączną liczbę zgonów z powodu tej choroby w USA w 2026 r. do 10 - podała stacja ABC News. W sumie w całym kraju odnotowano już ponad pięć tysięcy przypadków zakażeń.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Tablica informacyjna z plakatami dotyczącymi objawów i zagrożeń odry w języku angielskim i hiszpańskim.
Stany Zjednoczone mierzą się z coraz większą liczbą przypadków zachorowań na odręBrandon BellGetty Images

W skrócie

  • W Wisconsin i Pensylwanii odnotowano kolejne zgony z powodu odry, co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby w USA w 2026 roku do 10 osób.
  • Amerykańskie służby medyczne potwierdziły już ponad 5400 przypadków zakażenia odrą w 45 stanach, co jest najwyższym wynikiem odnotowanym od 1991 roku.
  • Spadek wyszczepialności dzieci w wieku przedszkolnym do poziomu 92 proc. sprawił, że Stany Zjednoczone utraciły status kraju, który wyeliminował odrę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) poinformowały, że liczba zachorowań na odrę w całym kraju przekroczyła 5400 - najwięcej od 1991 roku. W 45 stanach potwierdzono dotychczas 5412 zakażeń, czyli o 230 więcej niż w poprzednim raporcie z minionego tygodnia. Dla porównania, w latach 2000-2024 średnia roczna liczba zachorowań w USA wynosiła 180.

W piątek służby medyczne stanu Wisconsin poinformowały o drugim przypadku śmiertelnym w tym regionie. O kolejnym zgonie powiadomiły też władze sanitarne w Pensylwanii. Łączny bilans ofiar śmiertelnych odry w kraju wynosi obecnie 10: siedem osób zmarło w Pensylwanii, dwie w Wisconsin i jedna w stanie Nowy Jork.

Zobacz również:

W USA odnotowano najwyższą liczbę przypadków odry od 35 lat (zdj. ilustracyjne)
Świat

Tak źle nie było od 35 lat. Rekord zakażeń w USA, rośnie liczba ofiar

Maria Literacka
Maria Literacka

W związku z dużą liczbą zakażeń Stany Zjednoczone nie są już krajem uznawanym za wolny od odry - informuje CNN, powołując się na raport Pan Amerykańskiej Organizacji Zdrowia.

USA walczą z Odrą. Problemem brak szczepień dzieci

Odsetek zaszczepionych przeciwko odrze dzieci w wieku przedszkolnym spadł w USA z 95 proc. w 2019 roku do 92 proc. w 2026 roku. Do uzyskania odporności populacyjnej wymagany jest zazwyczaj 95-procentowy wskaźnik wyszczepienia. Około 300 tys. dzieci rozpoczynających w tym roku edukację przedszkolną nie przyjęło szczepionki.

Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) podawana jest w dwóch dawkach: pierwszej w wieku 12-15 miesięcy oraz drugiej w wieku 4-6 lat. Pełny cykl szczepienia zapewnia 97-procentową skuteczność w zapobieganiu zakażeniu, a w przypadku infekcji znacznie ogranicza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Zobacz również:

Nie żyje dziecko ze stanu Nowy Jork, które zaraziło się odrą (zdjęcie ilustracyjne)
Świat

Tragiczne doniesienia z USA, chodzi o odrę. "Pierwszy przypadek od 30 lat"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Jak przypomina ABC News, odra jest najbardziej zaraźliwą chorobą na świecie - jeden chory może zakazić nawet 90 proc. niezaszczepionych osób ze swojego otoczenia. Wirus utrzymuje się w powietrzu oraz na powierzchniach do dwóch godzin po opuszczeniu pomieszczenia przez zakażonego.

Nie tylko wysypka. Odra może prowadzić do poważnych powikłań

Przebieg choroby wykracza poza charakterystyczną wysypkę. U co dziesiątego chorego dziecka rozwijają się infekcje ucha lub biegunka. Z przytaczanych przez ABC News statystyk wynika, że hospitalizacji wymaga co piąta niezaszczepiona osoba, a u co dwudziestego dziecka dochodzi do zapalenia płuc.

U jednego na tysiąc zakażonych dzieci występuje zapalenie mózgu, mogące skutkować drgawkami, utratą słuchu lub niepełnosprawnością intelektualną. Blisko jedno na tysiąc zakażonych dzieci umiera z powodu powikłań oddechowych i neurologicznych.

W 2026 r. odnotowano ok. 2,2 tys. przypadków zachorowań na odrę wśród osób dorosłych (w ubiegłym roku zachorowały 674 osoby). W tej grupie choroba ma cięższy przebieg, a współczynnik hospitalizacji rośnie i wynosi obecnie ok. 15 proc. - wynika z danych publikowanych przez CDC.

Zobacz również:

Komary przenoszą wiele chorób tropikalnych, w tym dengę
Świat

Aż 80-krotny wzrost zachorowań. Tropikalne choroby zostaną z nami na dłużej

Radosław Nawrot
Radosław Nawrot


Zamach w Krakowie. Były szef wywiadu o działaniu rosyjskich służbINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze