W skrócie W Stanach Zjednoczonych w 2026 roku odnotowano rekordową liczbę przypadków odry, przewyższającą poprzedni rok.

Sekretarz zdrowia Robert Kennedy Jr., znany przeciwnik szczepień, wezwał rodziców do szczepienia dzieci przeciw odrze, śwince i różyczce.

Kennedy Jr. obarczył odpowiedzialnością za wzrost zachorowań wspólnoty religijne odmawiające szczepień i wskazał, że wirusy RSV oraz borlioza według niego zostały wytworzone w laboratoriach, co jest sprzeczne z badaniami naukowymi.

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W Stanach Zjednoczonych odnotowano w tym roku dotychczas 2371 przypadków zachorowań na odrę. To więcej niż w całym ubiegłym roku, kiedy liczba zachorowań wyniosła 2289.

W sumie w dwóch ostatnich latach doszło do zdiagnozowania większej liczby przypadków odry, niż we wszystkich pozostałych latach XXI wieku łącznie. Ostatnio tak wysoką liczbę zachorowań odnotowano w 1991 roku. Tym samym Stany Zjednoczone są coraz bliżej utraty statusu państwa wolnego od odry, który miała od 2000 roku.

Odra to jedna z najbardziej zakaźnych chorób wirusowych dotykająca głównie dzieci. Do jej objawów należy gorączka, katar, kaszel czy wysypka, która z czasem obejmuje całe ciało.

Epidemia odry w USA. Kennedy apeluje do rodziców

Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych jest na tyle duża, że sekretarz zdrowia Robert Kennedy Jr. zwrócił się z oficjalnym apelem do rodziców o szczepienie dzieci.

- Rodzice powinni zaszczepić swoje dzieci na odrę. Szczepionka na odrę jest skuteczna, powstrzymuje odrę w ok. 97 proc. przypadków. Ludzie powinni się zaszczepić - stwierdził w wywiadzie udzielonym telewizji CNN. Zasugerował również, że dzieci powinni być szczepione także na świnkę i różyczkę.

Jest to o tyle nietypowe, że Kennedy jest znany jako zagorzały przeciwnik szczepionek. Wielokrotnie twierdził m.in., że są one nieskuteczne, a nawet mogą prowadzić do powikłań zdrowotnych.

Jednocześnie Kennedy Jr. odmówił wzięcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za wzrost zachorowań na odrę. Według niego wszystkiemu winne są wspólnoty religijne, które odmawiają szczepienia dzieci.

W dalszej części wywiadu sekretarz zdrowia twierdził również, że wirusy RSV oraz borelioza zostały wytworzone w laboratoriach. Tezy te są jednak sprzeczne z badaniami naukowymi, które wskazują, że zarazki te mają pochodzenie naturalne.

Źródło: "The Guardian"



