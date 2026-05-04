W skrócie Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ryzyko zakażenia hantawirusem dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie.

Podejrzewa się, że na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius doszło do wybuchu epidemii hantawirusa, w wyniku której trzy osoby zmarły, a trzy są chore.

Władze Republiki Zielonego Przylądka nie zgodziły się na cumowanie statku w porcie Praia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w poniedziałek, że ryzyko zakażenia hantawirusem dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie.

"Podejrzewany przypadek epidemii hantawirusa na statku wycieczkowym, na którym zmarły trzy osoby, stanowi niewielkie zagrożenie dla społeczeństwa" - stwierdził w oświadczeniu dyrektor regionalny WHO na Europę dr Hans Kluge.

Podejrzewa się, że na holenderskim wycieczkowcu MV Hondius, płynącym po Atlantyku z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka, doszło do wybuchu epidemii wirusa przenoszonego przez gryzonie. Agencja Reutera podała, że łącznie zmarły trzy osoby, a trzy zachorowały.

Hantawirus na statku wycieczkowym. "Nie ma powodu do paniki"

"Ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie. Nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu" - przekazał Kluge, dodając, że zakażenia hantawirusem są "rzadkie i zazwyczaj związane z kontaktem z zakażonymi gryzoniami". "Choć w niektórych przypadkach są poważne, nie przenoszą się łatwo między ludźmi" - podkreślił.

Kluge poinformował, że WHO podejmuje "pilne działania w celu wsparcia działań związanych z epidemią i współpracuje z krajami dotkniętymi epidemią, zapewniając opiekę medyczną, ewakuację, dochodzenia i ocenę ryzyka dla zdrowia publicznego".

Ministerstwo zdrowia Republiki Południowej Afryki podało, że pierwszym pacjentem był 70-letni pasażer, który zmarł po przybyciu na wyspę Świętej Heleny. Drugą osobą zakażoną była 69-letnia kobieta, która zmarła w szpitalu w RPA.

Z informacji południowoafrykańskiego resortu wynika również, że jeden z chorych, obywatel brytyjski, wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Republice Południowej Afryki. Jego stan jest krytyczny.

Republika Zielonego Przylądka wydała zakaz. Statek nie zacumuje w porcie

Władze Republiki Zielonego Przylądka poinformowały, że w ramach środków ostrożności nie wydały zgody na cumowanie statku w porcie Praia. "Zapewniamy, że sytuacja jest pod kontrolą i że obecnie nie ma zagrożenia dla ludności na lądzie" - podano.

Jednocześnie na miejscu "wdrożono wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa", w tym przygotowania do ewentualnej ewakuacji medycznej pacjentów przy pomocy śmigłowca ratunkowego.

MV Hondius to popularny statek obsługiwany przez holenderską firmę turystyczną Oceanwide Expeditions. Wycieczkowiec może pomieścić około 170 pasażerów i ma około 70 członków załogi. Firma informowała, że "zajmuje się poważnym przypadkiem medycznym" na statku.

Z doniesień medialnych wynika, że statek wypłynął z Argentyny około trzy tygodnie temu z około 150 pasażerami na pokładzie. W drodze do Republiki Zielonego Przylądka zatrzymywał się na Antarktydzie i w innych miejscach.

Do zakażenia hantawirusem dochodzi w wyniku kontaktu ze śliną, moczem lub kałem zakażonych gryzoni. Objawem choroby jest m.in. gorączka krwotoczna.

Źródło: AFP, Reuters

