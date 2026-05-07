W skrócie Na wycieczkowcu MV Hondius wykryto hantawirusa Andes, który w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka.

Trzy osoby zmarły w wyniku zakażenia, a służby na całym świecie poszukują pasażerów, którzy opuścili statek przed wykryciem epidemii.

Władze analizują możliwe źródła zakażenia i badają gryzonie w rejonie, z którego wypłynął statek. Podejrzewa się, że do zakażenia mogło dojść na lądzie, po czym jeden z podróżnych zaczął zarażać innych już podczas rejsu.

W czwartek państwa na całym świecie rozpoczęły intensywne poszukiwania osób, które opuściły wycieczkowiec MV Hondius, zanim utknął on u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka - opisuje Reuters, wskazując, że gra toczy się o zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Na statku wykryto gatunek hantawirusa Andes, który w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka - informowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Gatunek ten występuje w Ameryce Południowej.

Troje zakażonych pasażerów zmarło - holenderskie małżeństwo i obywatel Niemiec. WHO podejrzewa, że wirusem zaraziło się w sumie osiem osób - opisuje Reuters.

Epidemia na wycieczkowcu. Szukają pasażerów, którzy mogą być zakażeni

APF dodaje, że osoby, które mogą być zakażone, są izolowane bądź leczone w: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii i Republice Południowej Afryki.

Rząd Holandii poinformował, że około 40 pasażerów opuściło statek w Santa Helena, zanim zgłoszono wybuch epidemii. Miejsce pobytu wielu z tych podróżnych wciąż nie jest znane.

Operator rejsu Oceanwide Expeditions podał, że podjęto próbę kontaktu ze wszystkimi pasażerami.

Holenderskie linie lotnicze KLM podały w środę, że samolot w Johannesburgu opuścić musiała kobieta, której stan zdrowia się pogarszał. Jeden pracownik obsługi, który miał z nią kontakt, został przyjęty do szpitala w Amsterdamie na obserwację i badania.

Głos w sprawie zabrał też szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot. Podał, że jeden obywatel Francji miał kontakt z osobą chorą, ale nie ma objawów.

Hantawirus na wycieczkowcu, poruszenie na świecie. W Argentynie szukają źródła zakażenia

Luksusowy holenderski wycieczkowiec wypłynął z Ushuai na Ziemi Ognistej 1 kwietnia ze 150 osobami na pokładzie. Obecnie służby poszukują możliwych źródeł zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu - podaje Ministerstwo Zdrowia Argentyny.

Przebadane zostać mają m.in. tamtejsze gryzonie. Hantawirusy przenoszone są zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem bądź śliną gryzoni. Są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, powodując ciężkie choroby układu oddechowego.

Wstępna hipoteza wskazuje bowiem, że jeden z pasażerów zaraził się hantawirusem przed wejściem na pokład, a ostatecznie zaraził innych podróżnych. Okres inkubacji wirusa wynosi od tygodnia do sześciu.

Wycieczkowiec zmierza teraz na Wyspy Kanaryjskie. Ma dotrzeć tam w najbliższych dniach, po czym 11 maja rozpocznie się ewakuacja pasażerów. Hiszpania miała zaproponować państwom UE repatriację swoich obywateli - donosił portal radia Cadena SER, powołując się na tamtejsze MSW.

Źródło: Reuters, AFP, Interia

