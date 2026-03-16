W skrócie Na Uniwersytecie Kent w Canterbury odnotowano epidemię zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, związanej z 13 przypadkami, w tym dwiema zgonami i 11 hospitalizacjami.

Eksperci uznali epidemię za "nietypową" i sugerują związek z "nowym szczepem bakterii o odmiennych zachowaniach"; akcja profilaktyczna objęła zalecenie przyjmowania antybiotyków i szczepionek na kampusie.

Typowe objawy choroby to wysoka gorączka, silny ból głowy, sztywność karku, nadwrażliwość na światło, dezorientacja czy wysypka, a szczególnie narażoną grupą są studenci i młodzi dorośli.

Do zdarzenia doszło na Uniwersytecie Kent w Canterbury. Brytyjska Agencja Zdrowia (UKHSA) poinformowała o 13 przypadkach zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez meningokoki, która może prowadzić także do zakażenia krwi (sepsy).

Jak informuje "The Guardian" dwie osoby zmarły, a 11 młodych ludzi przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Jedną z ofiar jest 21-letni student tej uczelni.

Jedynym rezerwuarem bakterii jest człowiek chory lub bezobjawowy nosiciel. Dwoinki przenoszą się drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z człowieka na człowieka, czyli np. poprzez całowanie, kaszel, kichanie lub korzystanie z tych samych sztućców.

W Anglii nastolatkowie w wieku od 13 do 14 lat otrzymują szczepionkę ACWY-135. Eksperci twierdzą, że wskaźnik szczepień wśród uczniów wynosi obecnie 73 proc.

Wielka Brytania. Fala zachorowań na zapalenie opon mózgowych

Eksperci chorób zakaźnych uważają, że epidemia na Uniwersytecie w Kent jest "nietypowa" i może być związana z "nowym szczepem o odmiennych zachowaniach" - informuje "Daily Mail".

- To nie jest ten rodzaj przypadków, o którym słyszeliśmy od wielu, wielu lat. Bardzo rzadko zdarza się, żebyśmy widzielibyśmy coś takiego i jesteśmy bardzo zaniepokojeni - powiedział Trevor Reid z organizacji Meningitis Now.

Lekarze ostrzegają, że choroba może rozwijać się błyskawicznie, a pierwsze objawy łatwo pomylić z przeziębieniem lub grypą.

Anglia. Epidemia zapalenia opon mózgowych na Uniwersytecie Kent

Uważa się, że nagły wybuch epidemii jest powiązany z wydarzeniem towarzyskim w klubie nocnym w Canterbury, w którym niedawno uczestniczyła część osób dotkniętych chorobą. Specjaliści z UKHSA przesłuchują zakażonych, żeby ustalić, z kim mogli się kontaktować i kto jeszcze może być zagrożony.

UKHSA ostrzegła ponad 30 tys. studentów i pracowników uczelni, zalecając im zachowanie czujności w razie wystąpienia objawów. W liście napisano, że osoby mieszkające i pracujące w niektórych częściach kampusu powinny "niezwłocznie" otrzymać antybiotyki. Jak podkreślono, bakteria ta nie jest odporna na działanie leków i można je podawać profilaktycznie.

Władze uczelni zaapelowały do wszystkich, którzy uważają, że mieli kontakt z osobą zarażoną, o stawienie się w poniedziałek na kampusie w celu przyjęcia antybiotyku. Na terenie uniwersytetu powstały długie kolejki setek studentów w maseczkach.

Na miejscu jest również możliwość przyjęcia szczepionki przez tych studentów, którzy nie przyjęli jej wcześniej. Podkreślono jednak, że nabycie odporności przeciwko wirusowi wymaga czasu.

Zapalenie opon mózgowych. Typowe objawy

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to stan zapalny błon ochronnych pokrywających mózg i rdzeń kręgowy. Może być wywołane przez bakterie, wirusy lub grzyby, przy czym najpoważniejszym typem zakażenia jest to bakteryjne.

Choroba może postępować bardzo szybko i prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak uszkodzenie mózgu, utrata słuchu, a nawet śmierć, jeśli nie zostanie podjęte szybkie leczenie.

Do typowych objawów zalicza się wysoką gorączkę, silny ból głowy, sztywność karku, ból mięśni i stawów, nadwrażliwość na światło, dezorientację, wysypkę, a w cięższych przypadkach drgawki.

Eksperci podkreślają, że studenci i młodzi dorośli należą do grup szczególnie narażonych na zakażenie meningokokami.

Tom Nutt z organizacji Meningitis Now wyjaśnia, że bakterie łatwiej rozprzestrzeniają się w miejscach, gdzie ludzie mieszkają, uczą się i spędzają czas w bliskim kontakcie, na przykład w akademikach czy na kampusach uniwersyteckich.

Źródło: BBC, Daily Mail

Bielan w ''Graffiti'' o OZE: Słuszne słowa prof. Czarnka, że trzeba zmienić ETS. Tego samego chcą dziś Niemcy Polsat News Polsat News