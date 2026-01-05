Emocje podczas rozprawy Maduro, media opisują. Na sali doszło do kłótni

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Pod koniec poniedziałkowej rozprawy jedna z osób obecnych na sali sądowej krzyczała do Nicolasa Maduro, że "odpowie za swoje zbrodnie". - Jestem jeńcem wojennym - odpowiedział jej wenezuelski dyktator. Przywódca stwierdził, że jest niewinny stawianych mu zarzutów; kolejne posiedzenie w jego sprawie ma się odbyć w marcu.

Kilka osób stojących przed stołem w sali sądowej, ubrani w niebieskie stroje, niektórzy mają słuchawki na uszach, za nimi siedzą funkcjonariusze oraz publiczność.
Emocje na rozprawie MaduroJANE ROSENBERGAFP

W skrócie

  • Nicolas Maduro podczas rozprawy sądowej w Nowym Jorku stanowczo zaprzeczył wszystkim zarzutom i nazwał siebie niewinnym.
  • Na sali sądowej doszło do emocjonalnych reakcji – jedna z osób obecnych zarzuciła Maduro zbrodnie, na co ten odparł, że jest jeńcem wojennym.
  • W trakcie rozprawy Maduro stwierdził, że został uprowadzony z Caracas. Kolejna rozprawa odbędzie się w marcu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po wejściu na wypełnioną po brzegi salę sądową w Nowym Jorku Nicolas Maduro przywitał się w języku hiszpańskim i zapewniał zgromadzonych o swojej niewinności. Przywódca miał na sobie pomarańczowy więzienny strój, na który nałożony była ciemna koszula.

Podczas trwającego pół godziny przesłuchania zaprzeczył wszystkim stawianym pod jego adresem zarzutom. - Jestem porządnym człowiekiem. Wciąż jestem prezydentem mojego kraju - wskazywał.

Nicolas Maduro w nowojorskim sądzie. "Jestem tu, bo mnie uprowadzono"

Jak podaje AFP, Nicolas Maduro chciał wykorzystać skupioną na sobie uwagę świata, by poinformować opinię publiczną o swojej sytuacji. W momencie, gdy sąd poprosił go o potwierdzenie tożsamości, zaczął wygłaszać coś w rodzaju manifestu.

- Jestem tu, bo uprowadzono mnie w sobotę 3 stycznia. Zostałem schwytany w moim domu w Caracas, w Wenezueli - zaczął, lecz jego przemowa została szybko przerwana.

Zobacz również:

Rosyjski przedstawiciel w Radzie Bezpieczeństwa ONZ grzmi na USA
Świat

Rosyjski wysłannik grzmi w ONZ, uderza w USA. "Obłudne i niestosowne"

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    - Będzie czas i miejsce, by się tym wszystkim zająć - zwrócił się doń prowadzący rozprawę sędzia Alvin Hellerstein.

    Emocje na sali sądowej. Okrzyki w stronę wenezuelskiego dyktatora

    Pod koniec rozprawy doszło do niewielkiego incydentu. Z części sali wygospodarowanej dla mediów i obserwatorów, w stronę Maduro, zaczęto wykrzykiwać hasła sugerujące, że wkrótce "odpowie za swoje zbrodnie".

    - Jestem jeńcem wojennym - odpowiedział wenezuelski przywódca, by wkrótce później zostać wyprowadzonym z pomieszczeń sądu.

    Nicolas Maduro posługiwał się wyłącznie językiem hiszpańskim. Towarzyszył mu jeden z trzech reprezentujących go prawników oraz żona Cilia Flores, która również usłyszała zarzuty i - podobnie jak jej mąż - nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Wenezuelczycy w Kolumbii świętują pojmanie Maduro
    Świat

    Koniec "diety Maduro"? Gospodarka padła, a reżim przetrwał

    Justyna Kaczmarczyk
    Justyna Kaczmarczyk
    "Polityczny WF": Za kulisami Pałacu Prezydenckiego. Chodzą tam członkowie rząduINTERIA.PL

    Najnowsze