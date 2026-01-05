Emocje podczas rozprawy Maduro, media opisują. Na sali doszło do kłótni

W skrócie Nicolas Maduro podczas rozprawy sądowej w Nowym Jorku stanowczo zaprzeczył wszystkim zarzutom i nazwał siebie niewinnym.

Na sali sądowej doszło do emocjonalnych reakcji – jedna z osób obecnych zarzuciła Maduro zbrodnie, na co ten odparł, że jest jeńcem wojennym.

W trakcie rozprawy Maduro stwierdził, że został uprowadzony z Caracas. Kolejna rozprawa odbędzie się w marcu.

Po wejściu na wypełnioną po brzegi salę sądową w Nowym Jorku Nicolas Maduro przywitał się w języku hiszpańskim i zapewniał zgromadzonych o swojej niewinności. Przywódca miał na sobie pomarańczowy więzienny strój, na który nałożony była ciemna koszula.

Podczas trwającego pół godziny przesłuchania zaprzeczył wszystkim stawianym pod jego adresem zarzutom. - Jestem porządnym człowiekiem. Wciąż jestem prezydentem mojego kraju - wskazywał.

Nicolas Maduro w nowojorskim sądzie. "Jestem tu, bo mnie uprowadzono"

Jak podaje AFP, Nicolas Maduro chciał wykorzystać skupioną na sobie uwagę świata, by poinformować opinię publiczną o swojej sytuacji. W momencie, gdy sąd poprosił go o potwierdzenie tożsamości, zaczął wygłaszać coś w rodzaju manifestu.

- Jestem tu, bo uprowadzono mnie w sobotę 3 stycznia. Zostałem schwytany w moim domu w Caracas, w Wenezueli - zaczął, lecz jego przemowa została szybko przerwana.

- Będzie czas i miejsce, by się tym wszystkim zająć - zwrócił się doń prowadzący rozprawę sędzia Alvin Hellerstein.

Emocje na sali sądowej. Okrzyki w stronę wenezuelskiego dyktatora

Pod koniec rozprawy doszło do niewielkiego incydentu. Z części sali wygospodarowanej dla mediów i obserwatorów, w stronę Maduro, zaczęto wykrzykiwać hasła sugerujące, że wkrótce "odpowie za swoje zbrodnie".

- Jestem jeńcem wojennym - odpowiedział wenezuelski przywódca, by wkrótce później zostać wyprowadzonym z pomieszczeń sądu.

Nicolas Maduro posługiwał się wyłącznie językiem hiszpańskim. Towarzyszył mu jeden z trzech reprezentujących go prawników oraz żona Cilia Flores, która również usłyszała zarzuty i - podobnie jak jej mąż - nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.

Źródło: AFP

