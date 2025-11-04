W skrócie Prezydent Emmanuel Macron ogłosił uwolnienie dwojga obywateli Francji z irańskiego więzienia po ponad trzech latach przetrzymywania.

Francuscy więźniowie, nauczycielka Cecile Kohler i jej partner Jacques Paris, byli oskarżeni w Iranie o szpiegostwo.

Uwolnienie nastąpiło w kontekście trwających rozmów na temat wymiany więźniów między Iranem a Francją.

Jest to pierwszy etap i "nadal trwa dialog (z Iranem), aby umożliwić powrót (tych dwóch osób) do Francji najszybciej, jak to możliwe" - napisał Emmanuel Macron na serwisie X.

Z kolei szef MSZ Jean-Noel Barrot dodał, iż Cecile Kohler i Jacques Paris są już w ambasadzie Francji. Zapewnił, że oboje czują się dobrze, zapowiadając przy tym dalsze starania o ich ostateczne uwolnienie.

Francuzi uwolnieni z więzienia w Iranie. Kim są?

Cecile Kohler, która jest nauczycielką oraz jej partner Jacques Paris zostali aresztowani w maju 2022 roku podczas podróży turystycznej do Iranu pod zarzutem szpiegostwa. 14 października tego roku zostali skazani na surowe kary więzienia, przy czym media irańskie nie podały nazwisk skazanych.

Francja wielokrotnie oskarżała Iran o arbitralne przetrzymywanie Kohler i Parisa, trzymanie ich w ciężkim więzieniu Ewin w Teheranie w warunkach zbliżonych do tortur i uniemożliwianie im uzyskania odpowiedniej ochrony konsularnej. Iran zaprzeczał tym oskarżeniom.

Teheran zaś oskarżył Francję o arbitralne zatrzymanie Mahdieh Esfandiari - irańskiej studentki mieszkającej we Lyonie, która została aresztowana w tym roku za antyizraelskie wpisy w mediach społecznościowych. Iran zasygnalizował we wrześniu możliwość porozumienia w sprawie uwolnienia dwojga Francuzów w zamian za Esfandiari. Media w Iranie przekazały wypowiedź przedstawiciela resortu spraw zagranicznych, który powiedział, że Esfandiari przygotowuje się do wymiany więźniów.

