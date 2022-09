Choć data pogrzebu brytyjskiej królowej Elżbiety II nie została jeszcze podana, to wiadomo, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie, ale później jej ciało zostanie złożone w kaplicy na zamku w Windsorze u boku męża, księcia Filipa.

Królowa Elżbieta spocznie u boku męża

Zmarły w kwietniu 2021 roku książę Filip pochowany został w królewskiej krypcie w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, ale jego ciało zostanie teraz przeniesione do znajdującej się tam kaplicy Jerzego VI.

Tam pochowani zostali rodzice zmarłej w czwartek monarchini - król Jerzy VI oraz królowa matka Elżbieta Bowes-Lyon.

Data pogrzebu Elżbiety II najprawdopodobniej zostanie ogłoszona jeszcze w piątek. Książę Filip, który był małżonkiem Elżbiety II przez 73 lata, zmarł na dwa miesiące przed swoimi setnymi urodzinami.

Zamknięte banki, firmy i sklepy

Wiadomo natomiast, że w dniu pogrzebu królowej Elżbiety II nie będą funkcjonowały w Wielkiej Brytanii banki, natomiast większość firm i sklepów, które pozostaną otwarte, planuje pracę w ograniczonym wymiarze godzin; odwołane zostaną wydarzenia sportowe, zmieniono ramówki programów telewizyjnych. Poinformował o tym w piątek dziennik "Mirror".

Według gazety pogrzeb monarchini odbędzie się w poniedziałek, 19 września.

Pracodawcy nie będą mieli obowiązku, by udzielić swoim pracownikom urlopu w dniu pogrzebu, lecz większość przedsiębiorstw prawdopodobnie i tak zdecyduje się na taki krok w związku z żałobą narodową. Londyńska giełda pozostanie zamknięta co najmniej w dniu pogrzebu królowej i prawdopodobnie przez kilka dni po uroczystościach, co może kosztować brytyjską gospodarkę miliardy funtów - czytamy na łamach dziennika.

Władze nie przewidują zamykania szkół. Decyzja w sprawie działalności pubów, podobnie jak m.in. sklepów, należy do właścicieli lokali. Powiadomiono również, że teatry nie będą odwoływać zaplanowanych przedstawień, ale podczas występów zostanie przyciemnione oświetlenie, a pamięć Elżbiety II zostanie uczczona minutą ciszy. Odgrywany będzie hymn państwowy, a widzowie otrzymają możliwość wpisania się do ksiąg kondolencyjnych.

Prawdopodobnie wszystkie wydarzenia sportowe, w tym mecze piłki nożnej i krykieta, odbędą się w innych terminach.

