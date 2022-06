Jak donosi Reuters na podstawie jednego z wewnętrznych maili, dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, ma "bardzo złe przeczucia" w kwestii gospodarczej firmy. Ze słów Muska wynika także, że producent samochodów elektrycznych został zmuszony do zmniejszenia liczby pracowników o około 10 proc.

Mail zatytułowany "wstrzymujemy zatrudnianie na całym świecie" został wysłany do kierownictwa Tesli w czwartek.

Nie udało się uzyskać komentarza Tesli w tej sprawie.

Wyciekł mail Elona Muska do pracowników: rezygnujesz z pracy zdalnej w Tesli albo... tracisz pracę

Elon Musk ogłasza także koniec pracy zdalnej

Wcześniej w tym tygodniu Musk przekazał pracownikom informację o obowiązku powrotu do biura z pracy zdalnej. W przeciwnym razie mieliby opuścić firmę. Mail Elona Muska został zatytułowany: "Praca zdalna nie jest już akceptowalna".

"Każdy w Tesli jest zobowiązany do spędzenia minimum 40 godzin w biurze tygodniowo" - napisał Musk w mailu wysłanym do pracowników we wtorek wieczorem.