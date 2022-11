Elon Musk zachęca do głosowania na republikanów. "To ograniczy ekscesy"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Elon Musk przekonuje, że we wtorkowych wyborach śródokresowych należy głosować na na republikanów. "Jeśli prezydent jest demokratą, to parlament powinien należeć do republikanów" - oznajmił miliarder we wpisie na Twitterze. Jak twierdzi, swoje przesłanie kieruje do ludzi o "poglądach niezależnych".

Zdjęcie Elon Musk zachęca do głosowania we wtorkowych wyborach na republikanów / Frederic J. BROWN, Joe RAEDLE / AFP