Miasto, którego ruiny pokryte są dziś gęstą warstwą roślinności i które opustoszało przypuszczalnie około tysiąc lat temu , mogło mieć od 10 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Odkrycie to, jak pisze ekwadorski portal "El Universo", "zmienia to, co dotąd wiedzieliśmy o historii pierwotnych ludów Amazonii".